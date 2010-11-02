RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8735873687378738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:06

  Мизантрóп написав:Пс. Порядок был вчера)) сегодня -10. Смузисты пля

Мизантрóп, добрый день. Пишите в ЛС номер счета, буду смотреть.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8955
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:09

  Alfa_Bank написав:
  Мизантрóп написав:Пс. Порядок был вчера)) сегодня -10. Смузисты пля

Мизантрóп, добрый день. Пишите в ЛС номер счета, буду смотреть.

И Вам жаркий день, Вы сначала со второй столицей разберитесь)) они первые заметили
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4292
З нами з: 03.12.14
Подякував: 576 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:13

  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:
  Мизантрóп написав:Пс. Порядок был вчера)) сегодня -10. Смузисты пля

Мизантрóп, добрый день. Пишите в ЛС номер счета, буду смотреть.

И Вам жаркий день, Вы сначала со второй столицей разберитесь)) они первые заметили


С первой)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37464
З нами з: 06.08.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 5962 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:16

Да,жара,исторически.Одна в мабе была 7321 ,но как надо баннером комуны
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4292
З нами з: 03.12.14
Подякував: 576 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:46

Вопрос представителю банка.
У меня карта Карбон Ультра. Через банкомат можно снимать до 10000 гривен без уплаты процентов - это понятно.
В условиях так же указано, что "у касах АТ Альфа-Банка та АТ Укрсоцбанка (зноска 2)
2 рази на місяць - Не тарифікується0 2 без обмеження по сумі,"

Уточните - я действительно могу снимать большую сумму (например 80000) через кассу без оплаты % ?
Или начиная с какой-то суммы снятия через кассу все равно % будут (даже если это первое снятие в месяц)?

На горячей линии дали бесполезный ответ "В условиях и указана сумма для бесплатного снятия по карте, если свыше суммы то берется комиссия по траифам карты."
foxluck
 
Повідомлень: 141
З нами з: 04.10.19
Подякував: 364 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:01

УСБ давно вычеркнут из реестра юрморд и списка банков,но алка продолжает его поминать
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4292
З нами з: 03.12.14
Подякував: 576 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:02

  foxluck написав:Вопрос представителю банка.
У меня карта Карбон Ультра. Через банкомат можно снимать до 10000 гривен без уплаты процентов - это понятно.
В условиях так же указано, что "у касах АТ Альфа-Банка та АТ Укрсоцбанка (зноска 2)
2 рази на місяць - Не тарифікується0 2 без обмеження по сумі,"

Уточните - я действительно могу снимать большую сумму (например 80000) через кассу без оплаты % ?
Или начиная с какой-то суммы снятия через кассу все равно % будут (даже если это первое снятие в месяц)?

На горячей линии дали бесполезный ответ "В условиях и указана сумма для бесплатного снятия по карте, если свыше суммы то берется комиссия по траифам карты."

Да, два раза в месяц снятие нала в кассе без комиссии
Stringer
 
Повідомлень: 11340
З нами з: 23.01.13
Подякував: 324 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:16

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Снова необоснованно взята комиссия по Комфортам.
Было 8 операций в МАБе по оплате Воли.
Прошу надрать задницу виновным.

З.ы. господа, проверяйте у себя ... Походу снова операции в МАБе не учли ..

IMPRINTER, добрый день. Напишите в ЛС номер счета, проверю.

А пополнением мобильного МАБе можно закрыть оплату за пакет?
И пополнением в мобильном приложении?
rollo
 
Повідомлень: 803
З нами з: 20.10.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:17

rollo

Да
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37464
З нами з: 06.08.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 5962 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:22

  IMPRINTER написав:rollo
Да

Спасибо. Оказывается, у меня есть персональный менеджер.
И она уговорила оформить Блэк.
Придется 25 раз в месяц пополнять мобильный в мобильном приложении.
Это нетрудно :)
rollo
 
Повідомлень: 803
З нами з: 20.10.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8735873687378738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ricardo, Stringer і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4152, 4153, 4154
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41538 5023746
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 17:16
sens
Банк Глобус 1 ... 693, 694, 695
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6947 897489
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 17:11
sens
КРЕДИТВЕСТ БАНК 1 ... 14, 15, 16
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:13
155 36047
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 17:03
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87380)
03.07.2020 17:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.