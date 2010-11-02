|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:06
Мизантрóп написав:
Пс. Порядок был вчера)) сегодня -10. Смузисты пля
Мизантрóп, добрый день. Пишите в ЛС номер счета, буду смотреть.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8955
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:09
Alfa_Bank написав: Мизантрóп написав:
Пс. Порядок был вчера)) сегодня -10. Смузисты пля
Мизантрóп, добрый день. Пишите в ЛС номер счета, буду смотреть.
И Вам жаркий день, Вы сначала со второй столицей разберитесь)) они первые заметили
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4292
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:13
Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав: Мизантрóп написав:
Пс. Порядок был вчера)) сегодня -10. Смузисты пля
Мизантрóп, добрый день. Пишите в ЛС номер счета, буду смотреть.
И Вам жаркий день, Вы сначала со второй столицей разберитесь)) они первые заметили
С первой)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37464
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 5962 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:16
Да,жара,исторически.Одна в мабе была 7321 ,но как надо баннером комуны
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4292
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:46
Вопрос представителю банка.
У меня карта Карбон Ультра. Через банкомат можно снимать до 10000 гривен без уплаты процентов - это понятно.
В условиях так же указано, что "у касах АТ Альфа-Банка та АТ Укрсоцбанка (зноска 2)
2 рази на місяць - Не тарифікується0 2 без обмеження по сумі,"
Уточните - я действительно могу снимать большую сумму (например 80000) через кассу без оплаты % ?
Или начиная с какой-то суммы снятия через кассу все равно % будут (даже если это первое снятие в месяц)?
На горячей линии дали бесполезный ответ "В условиях и указана сумма для бесплатного снятия по карте, если свыше суммы то берется комиссия по траифам карты."
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:01
УСБ давно вычеркнут из реестра юрморд и списка банков,но алка продолжает его поминать
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4292
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:02
foxluck написав:
Вопрос представителю банка.
У меня карта Карбон Ультра. Через банкомат можно снимать до 10000 гривен без уплаты процентов - это понятно.
В условиях так же указано, что "у касах АТ Альфа-Банка та АТ Укрсоцбанка (зноска 2)
2 рази на місяць - Не тарифікується0 2 без обмеження по сумі,"
Уточните - я действительно могу снимать большую сумму (например 80000) через кассу без оплаты % ?
Или начиная с какой-то суммы снятия через кассу все равно % будут (даже если это первое снятие в месяц)?
На горячей линии дали бесполезный ответ "В условиях и указана сумма для бесплатного снятия по карте, если свыше суммы то берется комиссия по траифам карты."
Да, два раза в месяц снятие нала в кассе без комиссии
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11340
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 1588 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:16
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Снова необоснованно взята комиссия по Комфортам.
Было 8 операций в МАБе по оплате Воли.
Прошу надрать задницу виновным.
З.ы. господа, проверяйте у себя ... Походу снова операции в МАБе не учли ..
IMPRINTER, добрый день. Напишите в ЛС номер счета, проверю.
А пополнением мобильного МАБе можно закрыть оплату за пакет?
И пополнением в мобильном приложении?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 803
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:17
rollo
Да
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37464
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 5962 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:22
IMPRINTER написав:rollo
Да
Спасибо. Оказывается, у меня есть персональный менеджер.
И она уговорила оформить Блэк.
Придется 25 раз в месяц пополнять мобильный в мобильном приложении.
Это нетрудно
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 803
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|41538
|5023746
|
П'ят 03 лип, 2020 17:16
sens
|
|6947
|897489
|
П'ят 03 лип, 2020 17:11
sens
|
|155
|36047
|
П'ят 03 лип, 2020 17:03
sens
|