Что то ни платёж отправить ни с поддержкой в чате поговорить. (((
Опять что-то поломалось?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:41
Re: Альфа-Банк
Что то ни платёж отправить ни с поддержкой в чате поговорить. (((
Опять что-то поломалось?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:58
Смузи прокис
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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