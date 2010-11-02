Что то ни платёж отправить ни с поддержкой в чате поговорить. (((
Опять что-то поломалось?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:41
Re: Альфа-Банк
Что то ни платёж отправить ни с поддержкой в чате поговорить. (((
Опять что-то поломалось?
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:56
как всегда, не поломалось, а работает через ж... Вчера сняли плату за пакет 100 грн, при том, что количество и сумма покупок многократно превышает необходимые. сегодня решили самостоятельно вернуть, но вернули 99,03. было доступно 0,97, вчера -99,03, сегодня 0. вот так по мелочи, даже не знаю писать ли им в чат за эти копейки... мне за них стыдно, хотя именно альфа на них и позарилась.
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:05
orhidf напиши офиц представителю в личку, есть шанс что не просто начислят, а и исправят на будущее
Кешбечные карты!
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:16
Re: жадная и хитрая Алла
РД 5~го.
1~го манисэндом отправил недостающую сумму,был уверен что до 3~го проведется. Так нет же,дата проводки стоит 6~е!
В итоге -60грн
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:21
Пумбой после 20:00 толкали? )
У Алки есть свой манисенд, он проводится на сл. опердн
... делайте хоть что-нибудь!
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