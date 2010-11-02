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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8736873787388739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:41

Re: Альфа-Банк

Что то ни платёж отправить ни с поддержкой в чате поговорить. (((
Опять что-то поломалось?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:56

как всегда, не поломалось, а работает через ж... Вчера сняли плату за пакет 100 грн, при том, что количество и сумма покупок многократно превышает необходимые. сегодня решили самостоятельно вернуть, но вернули 99,03. было доступно 0,97, вчера -99,03, сегодня 0. вот так по мелочи, даже не знаю писать ли им в чат за эти копейки... мне за них стыдно, хотя именно альфа на них и позарилась.
orhidf
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:05

orhidf напиши офиц представителю в личку, есть шанс что не просто начислят, а и исправят на будущее
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1586
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:16

Re: жадная и хитрая Алла

РД 5~го.
1~го манисэндом отправил недостающую сумму,был уверен что до 3~го проведется. Так нет же,дата проводки стоит 6~е!
В итоге -60грн
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:21

Пумбой после 20:00 толкали? )
У Алки есть свой манисенд, он проводится на сл. опердн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:22

  mihasik написав:РД 5~го.
1~го манисэндом отправил недостающую сумму,был уверен что до 3~го проведется. Так нет же,дата проводки стоит 6~е!
В итоге -60грн

-60 грн. это только у полных пофигистов, которые за полгода так и не смогли поменять карту. А раз не смогли, то чего жалуетесь?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:43

  Vorlon написав:
  mihasik написав:РД 5~го.
1~го манисэндом отправил недостающую сумму,был уверен что до 3~го проведется. Так нет же,дата проводки стоит 6~е!
В итоге -60грн

-60 грн. это только у полных пофигистов, которые за полгода так и не смогли поменять карту. А раз не смогли, то чего жалуетесь?

Не хочу специально идти менять. По сроку поменяю.
mihasik
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