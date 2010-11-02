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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:41
Что то ни платёж отправить ни с поддержкой в чате поговорить. (((
Опять что-то поломалось?
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Aps
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:56
как всегда, не поломалось, а работает через ж... Вчера сняли плату за пакет 100 грн, при том, что количество и сумма покупок многократно превышает необходимые. сегодня решили самостоятельно вернуть, но вернули 99,03. было доступно 0,97, вчера -99,03, сегодня 0. вот так по мелочи, даже не знаю писать ли им в чат за эти копейки... мне за них стыдно, хотя именно альфа на них и позарилась.
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orhidf
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Додано: Суб 04 лип, 2020 12:05
orhidf напиши офиц представителю в личку, есть шанс что не просто начислят, а и исправят на будущее
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omb
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Додано: Суб 04 лип, 2020 12:16
РД 5~го.
1~го манисэндом отправил недостающую сумму,был уверен что до 3~го проведется. Так нет же,дата проводки стоит 6~е!
В итоге -60грн
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mihasik
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Додано: Суб 04 лип, 2020 12:21
Пумбой после 20:00 толкали? )
У Алки есть свой манисенд, он проводится на сл. опердн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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2
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:22
mihasik написав:
РД 5~го.
1~го манисэндом отправил недостающую сумму,был уверен что до 3~го проведется. Так нет же,дата проводки стоит 6~е!
В итоге -60грн
-60 грн. это только у полных пофигистов, которые за полгода так и не смогли поменять карту. А раз не смогли, то чего жалуетесь?
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Vorlon
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Додано: Суб 04 лип, 2020 13:43
Vorlon написав: mihasik написав:
РД 5~го.
1~го манисэндом отправил недостающую сумму,был уверен что до 3~го проведется. Так нет же,дата проводки стоит 6~е!
В итоге -60грн
-60 грн. это только у полных пофигистов, которые за полгода так и не смогли поменять карту. А раз не смогли, то чего жалуетесь?
Не хочу специально идти менять. По сроку поменяю.
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mihasik
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:08
mihasik написав:
Не хочу специально идти менять. По сроку поменяю.
Тяжело наверное вам жить. Так всё сложно...
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Vorlon
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:48
foxluck написав:
Вопрос представителю банка.
У меня карта Карбон Ультра. Через банкомат можно снимать до 10000 гривен без уплаты процентов - это понятно.
В условиях так же указано, что "у касах АТ Альфа-Банка та АТ Укрсоцбанка (зноска 2)
2 рази на місяць - Не тарифікується0 2 без обмеження по сумі,"
Уточните - я действительно могу снимать большую сумму (например 80000) через кассу без оплаты % ?
Или начиная с какой-то суммы снятия через кассу все равно % будут (даже если это первое снятие в месяц)?
На горячей линии дали бесполезный ответ "В условиях и указана сумма для бесплатного снятия по карте, если свыше суммы то берется комиссия по траифам карты."
главно карту не давайте кассиру прокатать
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mephala
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