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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:05
Обошёл уже 3 банкомата, только на выдачу работают, пополнить счёт не предлагает даже. Это нормально?
Skiw
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Skiw
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Додано: Суб 04 лип, 2020 17:44
IMPRINTER написав:
Господа, так я не понял, это тока меня побрила Алла на абонку? Кто ещё проводил операции в МАБе и их вам не учли?
Учитывая постоянные траблы - проще перейти на платежи в портмоне или у опсоса.
Эффект тот же, проблем меньше.
Смузихльобы Аллы неисправимы.
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curiousobro
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