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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8737873887398740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:05

КэшИн Киев

Обошёл уже 3 банкомата, только на выдачу работают, пополнить счёт не предлагает даже. Это нормально?
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 886
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Подякував: 40 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:44

  IMPRINTER написав:Господа, так я не понял, это тока меня побрила Алла на абонку? Кто ещё проводил операции в МАБе и их вам не учли?

Учитывая постоянные траблы - проще перейти на платежи в портмоне или у опсоса.
Эффект тот же, проблем меньше.
Смузихльобы Аллы неисправимы.
curiousobro
 
Повідомлень: 2739
З нами з: 21.07.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 422 раз.
 
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  #<1 ... 8737873887398740
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