Додано: Суб 04 лип, 2020 18:27

IMPRINTER написав: Господа, так я не понял, это тока меня побрила Алла на абонку? Кто ещё проводил операции в МАБе и их вам не учли? Господа, так я не понял, это тока меня побрила Алла на абонку? Кто ещё проводил операции в МАБе и их вам не учли?

Вы же свиня сведущая.и должны понимать расклад - или каждый раз общение с поддержкой (что отнимает кучу времени) или таки облатить что0то например через пормоне, и лучше в начале месяца и на пару операции больше чем положено)и согласитесь платить по 5грн это же както не посвински если можно было по одной.это же как со "стейками" - можно же было сходить в условное сильпо...и да я вон спокойно сижу и жду фаст-карту закзал в конце прошлого месяца, уже даже получил - но она по прежнему не активна - тут же понятно как всё работает.зато на мыло опять пошёл "спам" и уже 20 смс удалил с телефона. а карта всё не работает...философия проблем клиента - тут в основе бизнес процесса.или привыкаем... или не пользуемся ... или задалбиваем курацентр