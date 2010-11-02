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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:05
КэшИн Киев
Обошёл уже 3 банкомата, только на выдачу работают, пополнить счёт не предлагает даже. Это нормально?
Skiw
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:44
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:00
В отд-ях на Соломенской пл. и напротив КИСИ работали кеш-ины около 15:00
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:05
А эт как так вышло: ото счетчик условностей был зелёный до конца мес, но абонку таки сняли шоли?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:21
у меня было 2 эпика,5 опсосных 4814 и одна в МАБе 7321 за газ,ибо в изекомунале по одному объекту его не тянет,но как надо по баннеру комуны.итого 8 шт ровно ещё в середине месяца.На счетчик и не смотрел, всё как всегда должно было быть
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:27
Вы же свиня сведущая.
и должны понимать расклад - или каждый раз общение с поддержкой (что отнимает кучу времени) или таки облатить что0то например через пормоне, и лучше в начале месяца и на пару операции больше чем положено)
и согласитесь платить по 5грн это же както не посвински если можно было по одной.
это же как со "стейками" - можно же было сходить в условное сильпо...
и да я вон спокойно сижу и жду фаст-карту закзал в конце прошлого месяца, уже даже получил - но она по прежнему не активна - тут же понятно как всё работает.
зато на мыло опять пошёл "спам" и уже 20 смс удалил с телефона. а карта всё не работает...
философия проблем клиента - тут в основе бизнес процесса.
или привыкаем... или не пользуемся ... или задалбиваем курацентр
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:31
Re: Альфа-Банк
Вопрос в другом,чья морда хитрее? Мы не нарушали правила
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:37
Придется обновить канцелярию ... У меня по 4м акка так побрили ...
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:42
Кх
viewtopic.php?p=4891958#p4891958
Предпологаю, шо газ таки подвёл
Востаннє редагувалось clientage в Суб 04 лип, 2020 18:43, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:42
Re: Альфа-Банк
Дык может под праздники Алка так поздравляет наверное)) Помню в том году провтык на Незалежности вроде был?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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