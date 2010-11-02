RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8737873887398740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:05

КэшИн Киев

Обошёл уже 3 банкомата, только на выдачу работают, пополнить счёт не предлагает даже. Это нормально?
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 886
З нами з: 04.04.15
Подякував: 40 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:44

  IMPRINTER написав:Господа, так я не понял, это тока меня побрила Алла на абонку? Кто ещё проводил операции в МАБе и их вам не учли?

Учитывая постоянные траблы - проще перейти на платежи в портмоне или у опсоса.
Эффект тот же, проблем меньше.
Смузихльобы Аллы неисправимы.
curiousobro
 
Повідомлень: 2739
З нами з: 21.07.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:00

  Skiw написав:Обошёл уже 3 банкомата, только на выдачу работают, пополнить счёт не предлагает даже. Это нормально?

В отд-ях на Соломенской пл. и напротив КИСИ работали кеш-ины около 15:00 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31830
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3713 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:05

  IMPRINTER написав:Господа, так я не понял, это тока меня побрила Алла на абонку? Кто ещё проводил операции в МАБе и их вам не учли?

А эт как так вышло: ото счетчик условностей был зелёный до конца мес, но абонку таки сняли шоли?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31830
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3713 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:21

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Господа, так я не понял, это тока меня побрила Алла на абонку? Кто ещё проводил операции в МАБе и их вам не учли?

А эт как так вышло: ото счетчик условностей был зелёный до конца мес, но абонку таки сняли шоли?
у меня было 2 эпика,5 опсосных 4814 и одна в МАБе 7321 за газ,ибо в изекомунале по одному объекту его не тянет,но как надо по баннеру комуны.итого 8 шт ровно ещё в середине месяца.На счетчик и не смотрел, всё как всегда должно было быть
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4299
З нами з: 03.12.14
Подякував: 577 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:27

  IMPRINTER написав:Господа, так я не понял, это тока меня побрила Алла на абонку? Кто ещё проводил операции в МАБе и их вам не учли?


Вы же свиня сведущая.
и должны понимать расклад - или каждый раз общение с поддержкой (что отнимает кучу времени) или таки облатить что0то например через пормоне, и лучше в начале месяца и на пару операции больше чем положено)
и согласитесь платить по 5грн это же както не посвински если можно было по одной.
это же как со "стейками" - можно же было сходить в условное сильпо...


и да я вон спокойно сижу и жду фаст-карту закзал в конце прошлого месяца, уже даже получил - но она по прежнему не активна - тут же понятно как всё работает.
зато на мыло опять пошёл "спам" и уже 20 смс удалил с телефона. а карта всё не работает...

философия проблем клиента - тут в основе бизнес процесса.
или привыкаем... или не пользуемся ... или задалбиваем курацентр
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4041
З нами з: 21.04.11
Подякував: 580 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:31

Re: Альфа-Банк

Вопрос в другом,чья морда хитрее? Мы не нарушали правила
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4299
З нами з: 03.12.14
Подякував: 577 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:37

  Мизантрóп написав:Вопрос в другом,чья морда хитрее? Мы не нарушали правила


Придется обновить канцелярию ... У меня по 4м акка так побрили ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37466
З нами з: 06.08.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 5962 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:42

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Господа, так я не понял, это тока меня побрила Алла на абонку? Кто ещё проводил операции в МАБе и их вам не учли?

А эт как так вышло: ото счетчик условностей был зелёный до конца мес, но абонку таки сняли шоли?
у меня было 2 эпика,5 опсосных 4814 и одна в МАБе 7321 за газ,ибо в изекомунале по одному объекту его не тянет,но как надо по баннеру комуны.итого 8 шт ровно ещё в середине месяца.На счетчик и не смотрел, всё как всегда должно было быть

Кх :wink:
viewtopic.php?p=4891958#p4891958
Предпологаю, шо газ таки подвёл :)
Востаннє редагувалось clientage в Суб 04 лип, 2020 18:43, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31830
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3713 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:42

Re: Альфа-Банк

Дык может под праздники Алка так поздравляет наверное)) Помню в том году провтык на Незалежности вроде был?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4299
З нами з: 03.12.14
Подякував: 577 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8737873887398740
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, Flamingo, serzh, Skiw, ukrprom2014 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4154, 4155, 4156
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41554 5025769
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 19:11
Flamingo
А-Банк 1 ... 1661, 1662, 1663
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16622 2303642
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 18:19
ricardo
Банк Глобус 1 ... 694, 695, 696
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6955 898454
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 17:11
reef

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25155)
04.07.2020 19:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.