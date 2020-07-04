RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8738873987408741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:11

  clientage написав:
  Skiw написав:Обошёл уже 3 банкомата, только на выдачу работают, пополнить счёт не предлагает даже. Это нормально?

В отд-ях на Соломенской пл. и напротив КИСИ работали кеш-ины около 15:00 8)

Хз, 4й банкомат отказывается.

Ладно, видать не судьба.
Зображення
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 887
З нами з: 04.04.15
Подякував: 40 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:54

  M-Audio написав:
  ol_zy написав:Для этого есть депозит сберегательный работает почти как сейф и почти онлайн (только в выходные на него нельзя закидывать). И с ним нет многих проблем, которые есть со сдох. сейфом.

Если не получается снять денег с доходного сейфа, то со сбера уж тем более не получится. Мне так кажется. А речь была именно об этом - платить надо вот сейчас, и деньги есть, только там "мы уже работаем, чтобы это не повторилось".
Процессинг же сам по себе гораздо стабильнее.

Ошибаетесь. Со сбера вы спокойно можете снять в отделении, а вот с сейфа - нет. Пока не заработает и вы с него не вернете на карту, то вроде как никак.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5984
З нами з: 20.01.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8738873987408741
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 251, 252, 253
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 15:21
2522 477387
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 23:10
cohan
ОТП БАНК 1 ... 644, 645, 646
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6453 1456446
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 22:55
cohan
Банк Львів 1 ... 22, 23, 24
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 17:34
235 73604
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 21:03
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19616)
04.07.2020 23:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron