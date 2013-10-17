RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8738873987408741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:11

  clientage написав:
  Skiw написав:Обошёл уже 3 банкомата, только на выдачу работают, пополнить счёт не предлагает даже. Это нормально?

В отд-ях на Соломенской пл. и напротив КИСИ работали кеш-ины около 15:00 8)

Хз, 4й банкомат отказывается.

Ладно, видать не судьба.
Зображення
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 887
З нами з: 04.04.15
Подякував: 40 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:54

  M-Audio написав:
  ol_zy написав:Для этого есть депозит сберегательный работает почти как сейф и почти онлайн (только в выходные на него нельзя закидывать). И с ним нет многих проблем, которые есть со сдох. сейфом.

Если не получается снять денег с доходного сейфа, то со сбера уж тем более не получится. Мне так кажется. А речь была именно об этом - платить надо вот сейчас, и деньги есть, только там "мы уже работаем, чтобы это не повторилось".
Процессинг же сам по себе гораздо стабильнее.

Ошибаетесь. Со сбера вы спокойно можете снять в отделении, а вот с сейфа - нет. Пока не заработает и вы с него не вернете на карту, то вроде как никак.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5984
З нами з: 20.01.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:30

  ol_zy написав:
  M-Audio написав:Если не получается снять денег с доходного сейфа, то со сбера уж тем более не получится.

Ошибаетесь. Со сбера вы спокойно можете снять в отделении, а вот с сейфа - нет. Пока не заработает и вы с него не вернете на карту, то вроде как никак.

Мысль понятна, но такая ситуация малореальна. Доехать до отделения, постоять там в очереди, снять наличку, потом эту наличку довезти до места назначения или в другой банк для безналичной операции - в большинстве случаев дольше, чем подождать восстановления работоспособности доходного сейфа. Редкие ситуации, когда отделение прямо под боком, и в нем нет клиентов, можно статистически проигнорировать. Это ведь даже не Приват с его кучей отделений везде.
M-Audio
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 23.03.11
Подякував: 302 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:33

  unicdima написав:думав взяти якусь карту Альфи для кешбека, бо Моно всі 500 вибираю, але так і не зрозумів яку брати, чи то сайт їх по дебільному написаний чи то я дурний.

Так лимит 500 грн. - это только на банковские категории, а есть еще отдельно и партнерские.
Для начала берите самую обычную Максимум.
Bosstone
 
Повідомлень: 1527
З нами з: 21.04.10
Подякував: 608 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:44

Bosstone так пакетную тоже можно дебетку, получится использовать и для кешбека, обнала, покупки баксов онлайн... Но если именно для кешбека, то конечно максимку надо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 02:03

Re: Альфа-Банк

а чем кредитка интереснее дебетной в ореховом плане?
орехи ж дают на все карты
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 09.09.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 02:09

  Arien написав:а чем кредитка интереснее дебетной в ореховом плане?
орехи ж дают на все карты


на кобрендовые кажись не дают, а так да по кредитной банку гораздо легче вжарить клиента
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 21.04.11
Подякував: 581 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:07

Alfa_Bank, МАБ -- всьооо?
Страница недоступна
Сайт my.alfabank.com.ua не отправил данных.
ERR_EMPTY_RESPONSE
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31832
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3714 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:32

Re: Альфа-Банк

И мобильная версия туда же :( Пишет, что ведутся технические работы. И они затянулись...
https://alfabank.ua/about/press/tehnich ... ipnya-2211

— — —

Делал возврат товара в Эпицентре (одной из позиции в чеке). Провёл карточкой, сразу авторизационный остаток не поднялся. В воскресенье без какого уведомления со стороны приложения остаток по карте увеличился. Орешки за возврат не списались, в истории операции записей нет. Деньги любят тишину?.. :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2099
З нами з: 08.03.18
Подякував: 152 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8738873987408741
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: riwalir, Искатель і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1831, 1832, 1833
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18320 2567801
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 07:57
guntherhouse777
ОКСІ БАНК 1 ... 60, 61, 62
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
611 87356
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 07:36
clientage
А-Банк 1 ... 1662, 1663, 1664
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16637 2305416
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 06:43
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18321)
06.07.2020 07:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.