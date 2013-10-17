ol_zy написав:Для этого есть депозит сберегательный работает почти как сейф и почти онлайн (только в выходные на него нельзя закидывать). И с ним нет многих проблем, которые есть со сдох. сейфом.
Если не получается снять денег с доходного сейфа, то со сбера уж тем более не получится. Мне так кажется. А речь была именно об этом - платить надо вот сейчас, и деньги есть, только там "мы уже работаем, чтобы это не повторилось". Процессинг же сам по себе гораздо стабильнее.
Ошибаетесь. Со сбера вы спокойно можете снять в отделении, а вот с сейфа - нет. Пока не заработает и вы с него не вернете на карту, то вроде как никак.
M-Audio написав:Если не получается снять денег с доходного сейфа, то со сбера уж тем более не получится.
Ошибаетесь. Со сбера вы спокойно можете снять в отделении, а вот с сейфа - нет. Пока не заработает и вы с него не вернете на карту, то вроде как никак.
Мысль понятна, но такая ситуация малореальна. Доехать до отделения, постоять там в очереди, снять наличку, потом эту наличку довезти до места назначения или в другой банк для безналичной операции - в большинстве случаев дольше, чем подождать восстановления работоспособности доходного сейфа. Редкие ситуации, когда отделение прямо под боком, и в нем нет клиентов, можно статистически проигнорировать. Это ведь даже не Приват с его кучей отделений везде.
Делал возврат товара в Эпицентре (одной из позиции в чеке). Провёл карточкой, сразу авторизационный остаток не поднялся. В воскресенье без какого уведомления со стороны приложения остаток по карте увеличился. Орешки за возврат не списались, в истории операции записей нет. Деньги любят тишину?..
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
foxluck написав:Вопрос представителю банка. У меня карта Карбон Ультра. Через банкомат можно снимать до 10000 гривен без уплаты процентов - это понятно. В условиях так же указано, что "у касах АТ Альфа-Банка та АТ Укрсоцбанка (зноска 2) 2 рази на місяць - Не тарифікується0 2 без обмеження по сумі,"
Уточните - я действительно могу снимать большую сумму (например 80000) через кассу без оплаты % ? Или начиная с какой-то суммы снятия через кассу все равно % будут (даже если это первое снятие в месяц)?
На горячей линии дали бесполезный ответ "В условиях и указана сумма для бесплатного снятия по карте, если свыше суммы то берется комиссия по траифам карты."
foxluck, добрый день. 2 снятия в кассе бесплатно незаивсимо от суммы.