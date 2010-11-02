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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8740874187428743>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:51

  orhidf написав:как всегда, не поломалось, а работает через ж... Вчера сняли плату за пакет 100 грн, при том, что количество и сумма покупок многократно превышает необходимые. сегодня решили самостоятельно вернуть, но вернули 99,03. было доступно 0,97, вчера -99,03, сегодня 0. вот так по мелочи, даже не знаю писать ли им в чат за эти копейки... мне за них стыдно, хотя именно альфа на них и позарилась.

orhidf, добрый день. Дайте номер счета, проверю, что происходит. Странна ситуация...
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8959
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 786 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:56

  clientage написав:Alfa_Bank, МАБ -- всьооо?
Страница недоступна
Сайт my.alfabank.com.ua не отправил данных.
ERR_EMPTY_RESPONSE

И деньги снять в банкомате с двух Альфовских карт в чужих банкоматах 10 минут назад не удалось!
Fylhtq
 
Повідомлень: 130
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:00

  clientage написав:Alfa_Bank, МАБ -- всьооо?
Страница недоступна
Сайт my.alfabank.com.ua не отправил данных.
ERR_EMPTY_RESPONSE

clientage, добрый день. Работает.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8959
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 786 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:16

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, МАБ -- всьооо?
Страница недоступна
Сайт my.alfabank.com.ua не отправил данных.
ERR_EMPTY_RESPONSE

clientage, добрый день. Работает.


Там же теперь не my.alfabank..., a auth....
WachtAmRhein
 
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Подякували: 1306 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:19

  WachtAmRhein написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, МАБ -- всьооо?
Страница недоступна
Сайт my.alfabank.com.ua не отправил данных.
ERR_EMPTY_RESPONSE

clientage, добрый день. Работает.


Там же теперь не my.alfabank..., a auth....

Да все уже таки хорошо, идите-работайте.
unlock
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:36

  unlock написав:Да все уже таки хорошо, идите-работайте.

Да дорога ж ложка к... завтраку. Валюха выручила с оборотными )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:43

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:В воскресенье без какого уведомления со стороны приложения остаток по карте увеличился. Орешки за возврат не списались, в истории операции записей нет.
Проводки возврата прошли сегодня по счёту, орешки пропорционально возврату списались. В мобильном приложении увидел в "выписке" и историю начисления/списания орешков.

Вот только почему не было уведомление о возврате средств? :( Не удобно.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:59

Re: Альфа-Банк

Погашення кредитки з Ощадного ще доступно? Якщо так, проводиться онлайн?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:18

  Кочевник написав:Погашення кредитки з Ощадного ще доступно? Якщо так, проводиться онлайн?

Кочевник, доброго дня. Зарахування коштів онлайн. До 19:00 розподіл коштів в той же день, після 19:00 чи у вихідний - розподіл наступного робочого дня.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:23

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Погашення кредитки з Ощадного ще доступно? Якщо так, проводиться онлайн?

Кочевник, доброго дня. Зарахування коштів онлайн. До 19:00 розподіл коштів в той же день, після 19:00 чи у вихідний - розподіл наступного робочого дня.


а кто у вас в банке придумал эту ужасную дефиницию "розподіл коштів" в значении "проведення за рахунком" ?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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