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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 08:51
orhidf написав:
как всегда, не поломалось, а работает через ж... Вчера сняли плату за пакет 100 грн, при том, что количество и сумма покупок многократно превышает необходимые. сегодня решили самостоятельно вернуть, но вернули 99,03. было доступно 0,97, вчера -99,03, сегодня 0. вот так по мелочи, даже не знаю писать ли им в чат за эти копейки... мне за них стыдно, хотя именно альфа на них и позарилась.
orhidf, добрый день. Дайте номер счета, проверю, что происходит. Странна ситуация...
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:56
clientage написав:Alfa_Bank
, МАБ -- всьооо?
Страница недоступна
Сайт my.alfabank.com.ua не отправил данных.
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И деньги снять в банкомате с двух Альфовских карт в чужих банкоматах 10 минут назад не удалось!
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:00
clientage написав:Alfa_Bank
, МАБ -- всьооо?
Страница недоступна
Сайт my.alfabank.com.ua не отправил данных.
ERR_EMPTY_RESPONSE
clientage, добрый день. Работает.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:16
Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, МАБ -- всьооо?
Страница недоступна
Сайт my.alfabank.com.ua не отправил данных.
ERR_EMPTY_RESPONSE
clientage, добрый день. Работает.
Там же теперь не my.alfabank..., a auth....
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:19
WachtAmRhein написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, МАБ -- всьооо?
Страница недоступна
Сайт my.alfabank.com.ua не отправил данных.
ERR_EMPTY_RESPONSE
clientage, добрый день. Работает.
Там же теперь не my.alfabank..., a auth....
Да все уже таки хорошо, идите-работайте.
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unlock
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:36
unlock написав:
Да все уже таки хорошо, идите-работайте.
Да дорога ж ложка к... завтраку. Валюха выручила с оборотными )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:43
MASolomko написав:
В воскресенье без какого уведомления со стороны приложения остаток по карте увеличился. Орешки за возврат не списались, в истории операции записей нет.
Проводки возврата прошли сегодня по счёту, орешки пропорционально возврату списались. В мобильном приложении увидел в "выписке" и историю начисления/списания орешков.
Вот только почему не было уведомление о возврате средств?
Не удобно.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 14:59
Погашення кредитки з Ощадного ще доступно? Якщо так, проводиться онлайн?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:18
Кочевник написав:
Погашення кредитки з Ощадного ще доступно? Якщо так, проводиться онлайн?
Кочевник, доброго дня. Зарахування коштів онлайн. До 19:00 розподіл коштів в той же день, після 19:00 чи у вихідний - розподіл наступного робочого дня.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:23
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Погашення кредитки з Ощадного ще доступно? Якщо так, проводиться онлайн?
Кочевник, доброго дня. Зарахування коштів онлайн. До 19:00 розподіл коштів в той же день, після 19:00 чи у вихідний - розподіл наступного робочого дня.
а кто у вас в банке придумал эту ужасную дефиницию "розподіл коштів" в значении "проведення за рахунком" ?
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