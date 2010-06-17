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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8740874187428743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:44

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Погашення кредитки з Ощадного ще доступно? Якщо так, проводиться онлайн?

Кочевник, доброго дня. Зарахування коштів онлайн. До 19:00 розподіл коштів в той же день, після 19:00 чи у вихідний - розподіл наступного робочого дня.


а кто у вас в банке придумал эту ужасную дефиницию "розподіл коштів" в значении "проведення за рахунком" ?

Это не авторство алки. Тут ноги растут с тех времен конда деньги на погашение кредитной задолженности шли не прямо на ссудный счет, а вначале поступали на транзитный откуда вначале погашались проценты, штрафы, пени и только в последнюю очередь тело кредита. Вот этот процес ииназывался испокон веков в банках распределением. Но в какой-то момент кто-то прииенил его к карточным счетам и теперь у ряде банков используется он и ддя обозначентя операций проведения по картсчету
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    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:25

Під час ранкових проблем відправляв собі у на Приват кілька гривень, платеж пройшов з третьої чи четвертої спроби, висить в МАБі в блокуванні, але вже минула 17 година, а грошенят нема. Що робити?
UPD: в чаті додатку тиша як на цвинтарі...
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Пон 06 лип, 2020 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:40

  Solar_simfi написав:Під час ранкових проблем відправляв собі у на Приват кілька гривень, платеж пройшов з третьої чи четвертої спроби, висить в МАБі в блокуванні, але вже минула 17 година, а грошенят нема. Що робити?

Чинити шкандаль.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:11

Re: Альфа-Банк

подскажите, пожалуйста, если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами, установив минимальный лимит, какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:14

  Arien написав:подскажите, пожалуйста, если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами, установив минимальный лимит, какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?


Месте знает толк в извращениях.

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