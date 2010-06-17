Кочевник написав:Погашення кредитки з Ощадного ще доступно? Якщо так, проводиться онлайн?
Кочевник, доброго дня. Зарахування коштів онлайн. До 19:00 розподіл коштів в той же день, після 19:00 чи у вихідний - розподіл наступного робочого дня.
а кто у вас в банке придумал эту ужасную дефиницию "розподіл коштів" в значении "проведення за рахунком" ?
Это не авторство алки. Тут ноги растут с тех времен конда деньги на погашение кредитной задолженности шли не прямо на ссудный счет, а вначале поступали на транзитный откуда вначале погашались проценты, штрафы, пени и только в последнюю очередь тело кредита. Вот этот процес ииназывался испокон веков в банках распределением. Но в какой-то момент кто-то прииенил его к карточным счетам и теперь у ряде банков используется он и ддя обозначентя операций проведения по картсчету
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Під час ранкових проблем відправляв собі у на Приват кілька гривень, платеж пройшов з третьої чи четвертої спроби, висить в МАБі в блокуванні, але вже минула 17 година, а грошенят нема. Що робити? UPD: в чаті додатку тиша як на цвинтарі...
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Пон 06 лип, 2020 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi написав:Під час ранкових проблем відправляв собі у на Приват кілька гривень, платеж пройшов з третьої чи четвертої спроби, висить в МАБі в блокуванні, але вже минула 17 година, а грошенят нема. Що робити?
Чинити шкандаль.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Arien написав:подскажите, пожалуйста, если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами, установив минимальный лимит, какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?
Месте знает толк в извращениях.
Лучше ЭКО
Месье хочет 20% на книги, а не 2% на всьоо
Еко це найбільше збочення не тільки для альфа-банку, а і для всіх багаточисельних карт з якими стикався. Причому вирішити питання не може ні перс. менеджер, ні хвалена підтримка, ні еко-маркетівські ГЛ. То бонуси пропадають, то не начисляються, то навіть начислені можна суто віртуально подивитись у кабінеті podyaka. Я радий за всіх хто не мав проблем з цією карточкою, але знаю що немало тут сигналили про такі самі.