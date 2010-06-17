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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:15
Arien написав:
подскажите, пожалуйста, если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами, установив минимальный лимит, какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?
Своими? Кредитку? В Альфе?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:34
Bosstone написав: unicdima написав:
думав взяти якусь карту Альфи для кешбека, бо Моно всі 500 вибираю, але так і не зрозумів яку брати, чи то сайт їх по дебільному написаний чи то я дурний.
Так лимит 500 грн. - это только на банковские категории, а есть еще отдельно и партнерские.
Для начала берите самую обычную Максимум.
а хіба партнерські йдуть поза лімітом в 500грн? В додатку моно пише- "максимальна сума яку можна заробити 500грн", без уточнення чи це банківські чи партнерські.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 06:12
До чого тут додаток моно?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 06:29
Arien написав:
...какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?
Если текущей платёжной карты в тарифе "Максимум" нет, то оформляют карту в тарифе "Максимум 2.0".
Arien написав:
...если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами...
Для пользования своими средствами, возможно, лучше заказать пакетную карту.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 06:33
MASolomko написав: Arien написав:
...если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами...
Для пользования своими средствами, возможно, лучше заказать пакетную карту.
Я так розумію людина не хоче залежати від того чи правильно Альфа підрахує здійснені операції по картці за місяць
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Вів 07 лип, 2020 06:38
Alien написав:
Я так розумію людина не хоче залежати від того чи правильно Альфа підрахує здійснені операції по картці за місяць
Тогда нужна дебетка, а не кредитка.
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vpchelko
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Додано: Вів 07 лип, 2020 06:59
vpchelko написав: Alien написав:
Я так розумію людина не хоче залежати від того чи правильно Альфа підрахує здійснені операції по картці за місяць
Тогда нужна дебетка, а не кредитка.
Це ще чому? У Альфи саме по пакетних дебетках є умова для умовної безкоштовності у вигляді кількості здійснених операцій в місяць чи їх сумах. У кредиток нічого подібного нема. Тому якщо метою використання картки є горіхи і виведення власних коштів з картки не цікавить то Максимум 2.0 з якимсь мінімальним лімітом якраз під ці критерії чудово підходить.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 07 лип, 2020 07:36
Solar_simfi написав:
Під час ранкових проблем відправляв собі у на Приват кілька гривень, платеж пройшов з третьої чи четвертої спроби, висить в МАБі в блокуванні, але вже минула 17 година, а грошенят нема. Що робити?
UPD: в чаті додатку тиша як на цвинтарі...
Шановна Alfa-Bank!
Чат Альфи пише, що оскільки сума в блокованих, то її має забирати Приват або повернення від 2 до 10 [банківських?] днів. Проте, в проведених операціях в МАБі за вчора не відображається успішна проводка цієї суми, відображаються лише три неуспішні спроби. Чат Привату просить надати підтвердження виконання мною операції, а, відповідно, сформувати .pdf-платіжку в МАБі неможливо, тож Приват нічим не може зарадити, щодо розшуку та зарахування.
З якого боку починати пошуки?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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