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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8741874287438744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:15

  Arien написав:подскажите, пожалуйста, если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами, установив минимальный лимит, какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?

Своими? Кредитку? В Альфе?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:34

  Bosstone написав:
  unicdima написав:думав взяти якусь карту Альфи для кешбека, бо Моно всі 500 вибираю, але так і не зрозумів яку брати, чи то сайт їх по дебільному написаний чи то я дурний.

Так лимит 500 грн. - это только на банковские категории, а есть еще отдельно и партнерские.
Для начала берите самую обычную Максимум.

а хіба партнерські йдуть поза лімітом в 500грн? В додатку моно пише- "максимальна сума яку можна заробити 500грн", без уточнення чи це банківські чи партнерські.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 06:12

Re: Альфа-Банк

До чого тут додаток моно?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 06:29

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:...какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?
Если текущей платёжной карты в тарифе "Максимум" нет, то оформляют карту в тарифе "Максимум 2.0".

  Arien написав:...если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами...
Для пользования своими средствами, возможно, лучше заказать пакетную карту.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 06:33

  MASolomko написав:
  Arien написав:...если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами...
Для пользования своими средствами, возможно, лучше заказать пакетную карту.

Я так розумію людина не хоче залежати від того чи правильно Альфа підрахує здійснені операції по картці за місяць
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 06:38

Re: Альфа-Банк

  Alien написав:Я так розумію людина не хоче залежати від того чи правильно Альфа підрахує здійснені операції по картці за місяць

Тогда нужна дебетка, а не кредитка.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 06:59

  vpchelko написав:
  Alien написав:Я так розумію людина не хоче залежати від того чи правильно Альфа підрахує здійснені операції по картці за місяць

Тогда нужна дебетка, а не кредитка.

Це ще чому? У Альфи саме по пакетних дебетках є умова для умовної безкоштовності у вигляді кількості здійснених операцій в місяць чи їх сумах. У кредиток нічого подібного нема. Тому якщо метою використання картки є горіхи і виведення власних коштів з картки не цікавить то Максимум 2.0 з якимсь мінімальним лімітом якраз під ці критерії чудово підходить.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 07:36

  Solar_simfi написав:Під час ранкових проблем відправляв собі у на Приват кілька гривень, платеж пройшов з третьої чи четвертої спроби, висить в МАБі в блокуванні, але вже минула 17 година, а грошенят нема. Що робити?
UPD: в чаті додатку тиша як на цвинтарі...

Шановна Alfa-Bank! Чат Альфи пише, що оскільки сума в блокованих, то її має забирати Приват або повернення від 2 до 10 [банківських?] днів. Проте, в проведених операціях в МАБі за вчора не відображається успішна проводка цієї суми, відображаються лише три неуспішні спроби. Чат Привату просить надати підтвердження виконання мною операції, а, відповідно, сформувати .pdf-платіжку в МАБі неможливо, тож Приват нічим не може зарадити, щодо розшуку та зарахування.
З якого боку починати пошуки?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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