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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:37
kreuz написав:
Вітаю, Альфо
!
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:39
Alfa_Bank, купівля валюти на пакетну картку враховується як активність по ній? А переказ на дохідний сейф?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:49
kreuz написав:
Вітаю, Альфо
!
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
Закрыть долларовую карту.
Подождать 45 дней для закрытия счета.
Открыть фаст-карту.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:54
ramzes4 написав: kreuz написав:
Вітаю, Альфо
!
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
Закрыть долларовую карту.
Подождать 45 дней для закрытия счета.
Открыть фаст-карту.
Чудовий спосiб. Але при наявному депозитi. система не дасть закрити картку, до якоi депозит прив'ящаний, а значить як рекомендувала представник необхiдно вiдкривати поточний та переприв'язати депо на нього
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:59
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Вітаю, Альфо
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Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Дякую. Так а фаст-картка й справді не варіант? Чи її можна потім випустити, вже при наявному поточному рахунку?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:59
Кочевник написав:Alfa_Bank
, купівля валюти на пакетну картку враховується як активність по ній? А переказ на дохідний сейф?
Кочевник, доброго дня. Купівля валюти - так, переказ на дохідний сейф - ні.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:00
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Вітаю, Альфо
!
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Дякую. Так а фаст-картка й справді не варіант? Чи її можна потім випустити, вже при наявному поточному рахунку?
При наявному поточному рахунку у валюті, фаст кард також не випускається.
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