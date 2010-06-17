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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8742874387448745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:37

  kreuz написав:Вітаю, Альфо!

Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...

kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:39

Alfa_Bank, купівля валюти на пакетну картку враховується як активність по ній? А переказ на дохідний сейф?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:49

  kreuz написав:Вітаю, Альфо!

Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...

Закрыть долларовую карту.
Подождать 45 дней для закрытия счета.
Открыть фаст-карту.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:54

  ramzes4 написав:
  kreuz написав:Вітаю, Альфо!

Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...

Закрыть долларовую карту.
Подождать 45 дней для закрытия счета.
Открыть фаст-карту.

Чудовий спосiб. Але при наявному депозитi. система не дасть закрити картку, до якоi депозит прив'ящаний, а значить як рекомендувала представник необхiдно вiдкривати поточний та переприв'язати депо на нього
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:59

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю, Альфо!

Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...

kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.

Дякую. Так а фаст-картка й справді не варіант? Чи її можна потім випустити, вже при наявному поточному рахунку?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:59

  Кочевник написав:Alfa_Bank, купівля валюти на пакетну картку враховується як активність по ній? А переказ на дохідний сейф?

Кочевник, доброго дня. Купівля валюти - так, переказ на дохідний сейф - ні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:00

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю, Альфо!

Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...

kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.

Дякую. Так а фаст-картка й справді не варіант? Чи її можна потім випустити, вже при наявному поточному рахунку?

При наявному поточному рахунку у валюті, фаст кард також не випускається.
Alfa_Bank
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