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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:09
Alfa_Bank, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая сейчас процедура смены финномера?
Спасибо!
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Alex_TT
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:13
Alex_TT написав:
Alfa_Bank, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая сейчас процедура смены финномера?
Спасибо!
Alex_TT, добрый день. Можно поменять номер в нашем банкомате или обратиться в КЦ.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:28
Alfa_Bank написав: Solar_simfi написав: Solar_simfi написав:
Під час ранкових проблем відправляв собі у на Приват кілька гривень, платеж пройшов з третьої чи четвертої спроби, висить в МАБі в блокуванні, але вже минула 17 година, а грошенят нема. Що робити?
UPD: в чаті додатку тиша як на цвинтарі...
Шановна Alfa-Bank!
Чат Альфи пише, що оскільки сума в блокованих, то її має забирати Приват або повернення від 2 до 10 [банківських?] днів. Проте, в проведених операціях в МАБі за вчора не відображається успішна проводка цієї суми, відображаються лише три неуспішні спроби. Чат Привату просить надати підтвердження виконання мною операції, а, відповідно, сформувати .pdf-платіжку в МАБі неможливо, тож Приват нічим не може зарадити, щодо розшуку та зарахування.
З якого боку починати пошуки?
Solar_simfi, доброго дня. Дивлюся.
Дякую. Повернуто.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:56
Alfa_Bank написав: Alex_TT написав:
Alfa_Bank, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая сейчас процедура смены финномера?
Спасибо!
Alex_TT, добрый день. Можно поменять номер в нашем банкомате или обратиться в КЦ.
Лучше в банкомате. Там без гестапо.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:14
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: Alex_TT написав:
Alfa_Bank, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая сейчас процедура смены финномера?
Спасибо!
Alex_TT, добрый день. Можно поменять номер в нашем банкомате или обратиться в КЦ.
Лучше в банкомате. Там без гестапо.
А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?
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Alex_TT
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:16
Alex_TT написав:
А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?
Только новый и активную карту.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:22
Alfa_Bank написав: Alex_TT написав:
А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?
Только новый и активную карту.
Спасибо!
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Alex_TT
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:23
Alex_TT написав:
А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?
только новый (на него придем смс, которую надо будет ввести) + активную карту (основную, допку нельзя).
через 4 часа (если вы инициировали это в опервремя) номер сменится - об этом придет уведомление.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:38
IMPRINTER написав: Alex_TT написав:
А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?
только новый (на него придем смс, которую надо будет ввести) + активную карту (основную, допку нельзя).
через 4 часа (если вы инициировали это в опервремя) номер сменится - об этом придет уведомление.
Понял, спасибо!
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:59
Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
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