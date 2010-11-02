RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8743874487458746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:09

Alfa_Bank, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая сейчас процедура смены финномера?
Спасибо!
Alex_TT
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 10.01.13
Подякував: 112 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:13

  Alex_TT написав:Alfa_Bank, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая сейчас процедура смены финномера?
Спасибо!

Alex_TT, добрый день. Можно поменять номер в нашем банкомате или обратиться в КЦ.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8966
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:28

  Alfa_Bank написав:
  Solar_simfi написав:
  Solar_simfi написав:Під час ранкових проблем відправляв собі у на Приват кілька гривень, платеж пройшов з третьої чи четвертої спроби, висить в МАБі в блокуванні, але вже минула 17 година, а грошенят нема. Що робити?
UPD: в чаті додатку тиша як на цвинтарі...

Шановна Alfa-Bank! Чат Альфи пише, що оскільки сума в блокованих, то її має забирати Приват або повернення від 2 до 10 [банківських?] днів. Проте, в проведених операціях в МАБі за вчора не відображається успішна проводка цієї суми, відображаються лише три неуспішні спроби. Чат Привату просить надати підтвердження виконання мною операції, а, відповідно, сформувати .pdf-платіжку в МАБі неможливо, тож Приват нічим не може зарадити, щодо розшуку та зарахування.
З якого боку починати пошуки?

Solar_simfi, доброго дня. Дивлюся.

Дякую. Повернуто.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2202
З нами з: 10.08.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:56

  Alfa_Bank написав:
  Alex_TT написав:Alfa_Bank, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая сейчас процедура смены финномера?
Спасибо!

Alex_TT, добрый день. Можно поменять номер в нашем банкомате или обратиться в КЦ.


Лучше в банкомате. Там без гестапо.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37483
З нами з: 06.08.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 5964 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:14

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  Alex_TT написав:Alfa_Bank, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая сейчас процедура смены финномера?
Спасибо!

Alex_TT, добрый день. Можно поменять номер в нашем банкомате или обратиться в КЦ.


Лучше в банкомате. Там без гестапо.


А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?
Alex_TT
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 10.01.13
Подякував: 112 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:16

  Alex_TT написав:
А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?

Только новый и активную карту.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8966
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:22

  Alfa_Bank написав:
  Alex_TT написав:
А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?

Только новый и активную карту.


Спасибо!
Alex_TT
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 10.01.13
Подякував: 112 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:23

  Alex_TT написав:А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?


только новый (на него придем смс, которую надо будет ввести) + активную карту (основную, допку нельзя).
через 4 часа (если вы инициировали это в опервремя) номер сменится - об этом придет уведомление.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37483
З нами з: 06.08.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 5964 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:38

  IMPRINTER написав:
  Alex_TT написав:А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?


только новый (на него придем смс, которую надо будет ввести) + активную карту (основную, допку нельзя).
через 4 часа (если вы инициировали это в опервремя) номер сменится - об этом придет уведомление.


Понял, спасибо!
Alex_TT
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 10.01.13
Подякував: 112 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:59

Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Rainbow
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8743874487458746
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, IDAN, MASolomko, PUnder, Rainbow, Stringer, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 696, 697, 698
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6974 900025
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 14:01
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1664, 1665, 1666
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16652 2307072
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 13:31
ricardo
Банк Земельний Капiтал 1 ... 37, 38, 39
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:32
387 77125
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 12:29
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron