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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:06
Rainbow написав:
Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?
При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:11
Alfa_Bank написав: Rainbow написав:
Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?
При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?
Не хочу что бы ребят в нем наказывали, обратите внимание в общем
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Rainbow
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:20
Rainbow написав: Alfa_Bank написав: Rainbow написав:
Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?
При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?
Не хочу что бы ребят в нем наказывали, обратите внимание в общем
Хорошо
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 8968
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 788 раз.
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