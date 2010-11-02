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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8744874587468747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:06

  Rainbow написав:Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?

При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8969
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 788 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:11

  Alfa_Bank написав:
  Rainbow написав:Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?

При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?

Не хочу что бы ребят в нем наказывали, обратите внимание в общем
Rainbow
 
Повідомлень: 2876
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 583 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:20

  Rainbow написав:
  Alfa_Bank написав:
  Rainbow написав:Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?

При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?

Не хочу что бы ребят в нем наказывали, обратите внимание в общем

Хорошо :!:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8969
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:10

Alfa_Bank

А почему сегодня не пришла СМС-ка о пополнении карты?

За что 8 грн. в мес. плачУ? :shock:
LEXX
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Повідомлень: 270
З нами з: 11.03.14
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:19

  LEXX написав:Alfa_Bank

А почему сегодня не пришла СМС-ка о пополнении карты?

За что 8 грн. в мес. плачУ? :shock:

LEXX, добрый день. Смотрю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8969
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 788 раз.
 
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  #<1 ... 8744874587468747
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