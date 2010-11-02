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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:06
Rainbow написав:
Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?
При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:11
Alfa_Bank написав: Rainbow написав:
Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?
При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?
Не хочу что бы ребят в нем наказывали, обратите внимание в общем
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Rainbow
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:20
Rainbow написав: Alfa_Bank написав: Rainbow написав:
Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?
При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?
Не хочу что бы ребят в нем наказывали, обратите внимание в общем
Хорошо
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:10
Alfa_Bank
А почему сегодня не пришла СМС-ка о пополнении карты?
За что 8 грн. в мес. плачУ?
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LEXX
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:19
LEXX написав:Alfa_Bank
А почему сегодня не пришла СМС-ка о пополнении карты?
За что 8 грн. в мес. плачУ?
LEXX, добрый день. Смотрю.
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