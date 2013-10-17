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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8745874687478748>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:06

  Rainbow написав:Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?

При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:11

  Alfa_Bank написав:
  Rainbow написав:Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?

При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?

Не хочу что бы ребят в нем наказывали, обратите внимание в общем
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:20

  Rainbow написав:
  Alfa_Bank написав:
  Rainbow написав:Немного расстроен, вроде как и без обеда (по 15 минут перерывы), а по факту с 12:50 и до сейчас нет ни премиум менеджера, ни кассира).
Вот даже в приложении, выбираю отделение и вижу:
Расписание 09:00 - 18:00, сб-вс выходной, а как понять по какому режуму касса работает?

При отсутствии кассира, большинство кассовых операций выполняют менеджеры. Поэтому перерыв в кассе не вписан в расписание. Извините за ситуацию, пожалуйста. Уточните в какое отделение обращались?

Не хочу что бы ребят в нем наказывали, обратите внимание в общем

Хорошо :!:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:10

Alfa_Bank

А почему сегодня не пришла СМС-ка о пополнении карты?

За что 8 грн. в мес. плачУ? :shock:
LEXX
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:19

  LEXX написав:Alfa_Bank

А почему сегодня не пришла СМС-ка о пополнении карты?

За что 8 грн. в мес. плачУ? :shock:

LEXX, добрый день. Смотрю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:50

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.

Дякую. Так а фаст-картка й справді не варіант? Чи її можна потім випустити, вже при наявному поточному рахунку?

При наявному поточному рахунку у валюті, фаст кард також не випускається.

Так обіцяли ж, що така можливість з'явиться. Чи ще три рочки не пройшли? ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:06

Alfa_Bank Еще один вопрос по продлению депо. По какой ставке продлеваются, особенно учитывая, что ставки при открытии в отделении и онлайн теперь разные...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:23

  Kalgan написав:Alfa_Bank Еще один вопрос по продлению депо. По какой ставке продлеваются, особенно учитывая, что ставки при открытии в отделении и онлайн теперь разные...

Kalgan, добрый день. Депозиты, что открыты в МАБ, пролонгируются по ставке для МАБ, оформлены в отделении - по ставкам для отделений.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:57

Что-то совсем перестали приходить пуши о движениях по счёту.
Раньше хоть и криво, но что-то приходило: что-то пушем, что-то смс, что-то терялось.
А ща не приходит вообще ничего.

Ну, и традиционное: руки бы оторвать тому, кто придумал "продвинутую" авторизацию с помощью гидрантов
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:11

  mustbe написав:Что-то совсем перестали приходить пуши о движениях по счёту.
Раньше хоть и криво, но что-то приходило: что-то пушем, что-то смс, что-то терялось.
А ща не приходит вообще ничего.

Ну, и традиционное: руки бы оторвать тому, кто придумал "продвинутую" авторизацию с помощью гидрантов

mustbe, добрый день. Напишите детали в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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