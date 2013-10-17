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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8745874687478748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:13

mustbe

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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:29

IMPRINTER, причем нейро-бот с обученным ИИ точно бы нашел сниперов во всех 9 квадратах :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:07

  clientage написав:IMPRINTER, причем нейро-бот с обученным ИИ точно бы нашел сниперов во всех 9 квадратах :mrgreen:

А вони (сніпери) там є? :)
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:16

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:IMPRINTER, причем нейро-бот с обученным ИИ точно бы нашел сниперов во всех 9 квадратах :mrgreen:

А вони (сніпери) там є? :)

финские? у капчи Альфы? Точно есть :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31852
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2531 раз.
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  #<1 ... 8745874687478748
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clientage

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