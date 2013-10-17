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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:13
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:29
IMPRINTER, причем нейро-бот с обученным ИИ точно бы нашел сниперов во всех 9 квадратах
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:07
А вони (сніпери) там є?
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:16
финские? у капчи Альфы? Точно есть
... делайте хоть что-нибудь!
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