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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8746874787488749>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:13

mustbe

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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:29

IMPRINTER, причем нейро-бот с обученным ИИ точно бы нашел сниперов во всех 9 квадратах :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:07

  clientage написав:IMPRINTER, причем нейро-бот с обученным ИИ точно бы нашел сниперов во всех 9 квадратах :mrgreen:

А вони (сніпери) там є? :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:16

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:IMPRINTER, причем нейро-бот с обученным ИИ точно бы нашел сниперов во всех 9 квадратах :mrgreen:

А вони (сніпери) там є? :)

финские? у капчи Альфы? Точно есть :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:32

Re: Альфа-Банк

Друзья, если я захочу пополнить счёт или депозит на 10куе в кассе, вопросы будут задавать? Надо будет подтвердить источник происхождения средств?
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:33

  mustbe написав:Что-то совсем перестали приходить пуши о движениях по счёту.
Раньше хоть и криво, но что-то приходило: что-то пушем, что-то смс, что-то терялось.
А ща не приходит вообще ничего.

Ну, и традиционное: руки бы оторвать тому, кто придумал "продвинутую" авторизацию с помощью гидрантов


у меня так тоже было после того, как я согласился с предложением из мобильного МАБ о включении на устройстве ПУШ.

починилось после того как почитал эту ветку и прошёлся по всем картам и попереключал там смс/пуш. (во всех акках :) )
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:40

  Skiw написав:
  mustbe написав:Что-то совсем перестали приходить пуши о движениях по счёту.
Раньше хоть и криво, но что-то приходило: что-то пушем, что-то смс, что-то терялось.
А ща не приходит вообще ничего.

Ну, и традиционное: руки бы оторвать тому, кто придумал "продвинутую" авторизацию с помощью гидрантов


у меня так тоже было после того, как я согласился с предложением из мобильного МАБ о включении на устройстве ПУШ.

починилось после того как почитал эту ветку и прошёлся по всем картам и попереключал там смс/пуш. (во всех акках :) )


Сегодня делал операции по дебетной карте пуши тоже не пришли
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:51

Re: Альфа-Банк

В чате приложения оператора вообще убрали что ли? Стучишь, как в бубен, 15 мин тишина
В интернете на сайте, не новом отнюдь, не проходит платеж уже минут 40 - пишет ваш банк отклонил платеж, даже окошко с кодом не вываливается
Что происходит?
http://lx4.me/c/BruGAiHB
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Spring
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:51

  Arien написав:подскажите, пожалуйста, если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами, установив минимальный лимит, какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?


каков канал использования своих? покупки? снятие нала? п2п?
а так походу простую максимку иже и не выдадут. только макс2
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:53

  Ой+ написав:Еко це найбільше збочення не тільки для альфа-банку, а і для всіх багаточисельних карт з якими стикався. Причому вирішити питання не може ні перс. менеджер, ні хвалена підтримка, ні еко-маркетівські ГЛ. То бонуси пропадають, то не начисляються, то навіть начислені можна суто віртуально подивитись у кабінеті podyaka.
Я радий за всіх хто не мав проблем з цією карточкою, але знаю що немало тут сигналили про такі самі.


не пробували заново пройти оформлення картки?
у вас до еко у алли була вже еко в маркеті?
mephala
 
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