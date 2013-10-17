clientage написав:IMPRINTER, причем нейро-бот с обученным ИИ точно бы нашел сниперов во всех 9 квадратах
А вони (сніпери) там є?
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В чате приложения оператора вообще убрали что ли? Стучишь, как в бубен, 15 мин тишина В интернете на сайте, не новом отнюдь, не проходит платеж уже минут 40 - пишет ваш банк отклонил платеж, даже окошко с кодом не вываливается Что происходит?
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Ой+ написав:Еко це найбільше збочення не тільки для альфа-банку, а і для всіх багаточисельних карт з якими стикався. Причому вирішити питання не може ні перс. менеджер, ні хвалена підтримка, ні еко-маркетівські ГЛ. То бонуси пропадають, то не начисляються, то навіть начислені можна суто віртуально подивитись у кабінеті podyaka. Я радий за всіх хто не мав проблем з цією карточкою, але знаю що немало тут сигналили про такі самі.
не пробували заново пройти оформлення картки? у вас до еко у алли була вже еко в маркеті?