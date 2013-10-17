Spring, добрый день. Напишите детали в ЛС, проверю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:58
Spring, добрый день. Напишите детали в ЛС, проверю.
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:00
прикольно. утечка данных по одной карте накроет медным тазом все имущество в альфабанке. безопасность то шо нада. а мы тут играемся в разную хрень при входе в ИБ
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:03
наскільки я пам’ятаю обіцяли пофіксити баг що навіть при закритому раніше поточному фасти не фідкривалися. якщо зроблять щоб був і фаст і поточний то взагалі гут буде.
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:11
Re: Альфа-Банк
Уважаемая представитель банка!
Моя Максимка должна быть перевыпущена по сроку 07/20
Скажите, пожалуйста, когда ее ждать и куда её зашлют?
Снова на Укрпочте(дебетки присылали) выколупывать из родного отделения?
Спасибо.
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:25
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:35
Alfa_Bank
Прошло, спасибо
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