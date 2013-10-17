|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:58
Spring написав:
В чате приложения оператора вообще убрали что ли? Стучишь, как в бубен, 15 мин тишина
В интернете на сайте, не новом отнюдь, не проходит платеж уже минут 40 - пишет ваш банк отклонил платеж, даже окошко с кодом не вываливается
Что происходит?
Spring, добрый день. Напишите детали в ЛС, проверю.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8972
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:00
IMPRINTER написав: Alex_TT написав:
А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?
только новый (на него придем смс, которую надо будет ввести) + активную карту (основную, допку нельзя).
через 4 часа (если вы инициировали это в опервремя) номер сменится - об этом придет уведомление.
прикольно. утечка данных по одной карте накроет медным тазом все имущество в альфабанке. безопасность то шо нада. а мы тут играемся в разную хрень при входе в ИБ
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6949
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:03
kreuz написав: Alfa_Bank написав:
При наявному поточному рахунку у валюті, фаст кард також не випускається.
Так обіцяли ж, що така можливість з'явиться. Чи ще три рочки не пройшли? ))
наскільки я пам’ятаю обіцяли пофіксити баг що навіть при закритому раніше поточному фасти не фідкривалися. якщо зроблять щоб був і фаст і поточний то взагалі гут буде.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6949
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:11
Уважаемая представитель банка!
Моя Максимка должна быть перевыпущена по сроку 07/20
Скажите, пожалуйста, когда ее ждать и куда её зашлют?
Снова на Укрпочте(дебетки присылали) выколупывать из родного отделения?
Спасибо.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 1618
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4665
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:35
Alfa_Bank
Прошло, спасибо
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
-
Spring
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:00
mephala написав: Arien написав:
подскажите, пожалуйста, если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами, установив минимальный лимит, какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?
каков канал использования своих? покупки? снятие нала? п2п?
а так походу простую максимку иже и не выдадут. только макс2
да, дополнительная к дебетной карта для покупок
спасибо, поняла!
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 872
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:03
wig написав:
Капчу разгадывать не заставляет, но дату рождения и СМС - каждый раз, хотя я, даже, не закрывал браузер. Обычный firefox, без приватного режима.
У меня Файрфокс уже месяца 2 не слетает, настроил отдельные профили для всего семейства, как народ тут советовал.
А вот Хром реально прихрамывает каждую неделю, задолбал уже
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31857
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2531 раз.
- Подякували: 3714 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:23
Не могу снять 0.11$ с дохсейфа в мобайле. Пишет - попробуйте повторить операцию попозже.
Это надолго?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 823
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|41585
|5031644
|
Сер 08 лип, 2020 17:35
rollo
|
|16661
|2308479
|
|
|627
|88858
|
|