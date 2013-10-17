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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8746874787488749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:58

  Spring написав:В чате приложения оператора вообще убрали что ли? Стучишь, как в бубен, 15 мин тишина
В интернете на сайте, не новом отнюдь, не проходит платеж уже минут 40 - пишет ваш банк отклонил платеж, даже окошко с кодом не вываливается
Что происходит?

Spring, добрый день. Напишите детали в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:00

  IMPRINTER написав:
  Alex_TT написав:А в банкомате при смене старый номер для подтверждения нужно иметь при себе или можно только новый?


только новый (на него придем смс, которую надо будет ввести) + активную карту (основную, допку нельзя).
через 4 часа (если вы инициировали это в опервремя) номер сменится - об этом придет уведомление.


прикольно. утечка данных по одной карте накроет медным тазом все имущество в альфабанке. безопасность то шо нада. а мы тут играемся в разную хрень при входе в ИБ :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:03

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:При наявному поточному рахунку у валюті, фаст кард також не випускається.

Так обіцяли ж, що така можливість з'явиться. Чи ще три рочки не пройшли? ))


наскільки я пам’ятаю обіцяли пофіксити баг що навіть при закритому раніше поточному фасти не фідкривалися. якщо зроблять щоб був і фаст і поточний то взагалі гут буде.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:11

Re: Альфа-Банк

Уважаемая представитель банка!
Моя Максимка должна быть перевыпущена по сроку 07/20
Скажите, пожалуйста, когда ее ждать и куда её зашлют?
Снова на Укрпочте(дебетки присылали) выколупывать из родного отделения?
Спасибо.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:25

  IMPRINTER написав:mustbe

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Капчу разгадывать не заставляет, но дату рождения и СМС - каждый раз, хотя я, даже, не закрывал браузер. Обычный firefox, без приватного режима.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:35

Alfa_Bank

Прошло, спасибо
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Spring
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:00

  mephala написав:
  Arien написав:подскажите, пожалуйста, если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами, установив минимальный лимит, какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?


каков канал использования своих? покупки? снятие нала? п2п?
а так походу простую максимку иже и не выдадут. только макс2

да, дополнительная к дебетной карта для покупок
спасибо, поняла!
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:03

  wig написав:Капчу разгадывать не заставляет, но дату рождения и СМС - каждый раз, хотя я, даже, не закрывал браузер. Обычный firefox, без приватного режима.

У меня Файрфокс уже месяца 2 не слетает, настроил отдельные профили для всего семейства, как народ тут советовал.
А вот Хром реально прихрамывает каждую неделю, задолбал уже :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:23

Не могу снять 0.11$ с дохсейфа в мобайле. Пишет - попробуйте повторить операцию попозже.
Это надолго?
rollo
 
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