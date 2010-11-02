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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:02
rollo написав:
Не млогу снять 0.11$ с дохсейфа в мобайле. Пишет - попробуйте повторить операцию попозже.
Это надолго?
купите в обменке майальфа десятку,потом десятку с копейками переведете,если своих у.е. нету , то центы снять нельзя
никому не верю
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