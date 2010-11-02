купите в обменке майальфа десятку,потом десятку с копейками переведете,если своих у.е. нету , то центы снять нельзя
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:02
купите в обменке майальфа десятку,потом десятку с копейками переведете,если своих у.е. нету , то центы снять нельзя
никому не верю
Додано: Сер 08 лип, 2020 20:39
Re: Альфа-Банк
Така проблема - по кредитній карті "Максимум" чомусь перестали оформлюватися розстрочки. По одній покупці прийшла пропозиція, але потім я отримав повідомлення "Ваша заявка на розстрочку покупки на суму 1077.34 UAH не активована". По іншій покупці на 70 євро взагалі не прийшла навіть пропозиція на розстрочку.
Звернувся у підтримку, але натрапив на якогось бота, який циклом відповідав що "банк відмовив Вам в оформленні россрочки", хоча я це й без нього помітив, та як раз хотів дізнатись причину відмови
Додано: Сер 08 лип, 2020 20:44
із центами реальна стара проблема!
дівчата в відділенні дуже хмуряться коли їм треба робити такі операції
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 лип, 2020 20:51
Сегодня закрыл текущий - сразу после этого смог открыть фасткард, вот только активировать ее пока не могу - может завтра? Пока что она серая в мабе.
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