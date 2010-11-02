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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8747874887498750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:02

  rollo написав:Не млогу снять 0.11$ с дохсейфа в мобайле. Пишет - попробуйте повторить операцию попозже.
Это надолго?
купите в обменке майальфа десятку,потом десятку с копейками переведете,если своих у.е. нету , то центы снять нельзя
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:39

Re: Альфа-Банк

Така проблема - по кредитній карті "Максимум" чомусь перестали оформлюватися розстрочки. По одній покупці прийшла пропозиція, але потім я отримав повідомлення "Ваша заявка на розстрочку покупки на суму 1077.34 UAH не активована". По іншій покупці на 70 євро взагалі не прийшла навіть пропозиція на розстрочку.

Звернувся у підтримку, але натрапив на якогось бота, який циклом відповідав що "банк відмовив Вам в оформленні россрочки", хоча я це й без нього помітив, та як раз хотів дізнатись причину відмови :?
l-m
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:44

  rollo написав:Не могу снять 0.11$ с дохсейфа в мобайле. Пишет - попробуйте повторить операцию попозже.
Это надолго?

із центами реальна стара проблема!
дівчата в відділенні дуже хмуряться коли їм треба робити такі операції :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:51

  mephala написав:
  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:При наявному поточному рахунку у валюті, фаст кард також не випускається.

Так обіцяли ж, що така можливість з'явиться. Чи ще три рочки не пройшли? ))


наскільки я пам’ятаю обіцяли пофіксити баг що навіть при закритому раніше поточному фасти не фідкривалися. якщо зроблять щоб був і фаст і поточний то взагалі гут буде.

Сегодня закрыл текущий - сразу после этого смог открыть фасткард, вот только активировать ее пока не могу - может завтра? Пока что она серая в мабе.
ol_zy
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