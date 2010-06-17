купите в обменке майальфа десятку,потом десятку с копейками переведете,если своих у.е. нету , то центы снять нельзя
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:02
купите в обменке майальфа десятку,потом десятку с копейками переведете,если своих у.е. нету , то центы снять нельзя
никому не верю
Додано: Сер 08 лип, 2020 20:39
Re: Альфа-Банк
Така проблема - по кредитній карті "Максимум" чомусь перестали оформлюватися розстрочки. По одній покупці прийшла пропозиція, але потім я отримав повідомлення "Ваша заявка на розстрочку покупки на суму 1077.34 UAH не активована". По іншій покупці на 70 євро взагалі не прийшла навіть пропозиція на розстрочку.
Звернувся у підтримку, але натрапив на якогось бота, який циклом відповідав що "банк відмовив Вам в оформленні россрочки", хоча я це й без нього помітив, та як раз хотів дізнатись причину відмови
Додано: Сер 08 лип, 2020 20:44
із центами реальна стара проблема!
дівчата в відділенні дуже хмуряться коли їм треба робити такі операції
+50грн !
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:51
Сегодня закрыл текущий - сразу после этого смог открыть фасткард, вот только активировать ее пока не могу - может завтра? Пока что она серая в мабе.
Додано: Сер 08 лип, 2020 22:18
Re: Альфа-Банк
Так Фасткард активируется ток после получения карты, а до этого можете ток пополнять счет, да може получится снять гроши через менагера
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 лип, 2020 22:43
clientage
Чё это после получения ... Прекрасно и до можно
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 08 лип, 2020 22:51
IMPRINTER
Покупать и продавать валюту можно сразу, а вот, например, реквизиты карты не посмотреть или вкл/откл смс не получится без получения и активации карты.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 23:06
Striker
так активировать можно неполученную карту
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 08 лип, 2020 23:09
IMPRINTER
У меня не активировалась, пару раз пытался. Но проводить валютообмен можно было сразу.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Сер 08 лип, 2020 23:15
По другому экку активировал карту без получения и полный номер, дату цвв видно в приложении. Но там заказ был ранее и она вроде уже в отделении, но доехать пока не вышло.
Манагер сказала без пластика можно получать в кассе.
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