У мене так було, коли був вибраний увесь кредитний ліміт по картці: ліміт 4к, з них 3,9к у розстрочці й при активації наступних пропозицій перевести витрати в розстрочку були недоступні (хоча пропонували).
У Вас кредитний ліміт вибраний не був?
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Додано: Чет 09 лип, 2020 06:25
Re: Альфа-Банк
У мене так було, коли був вибраний увесь кредитний ліміт по картці: ліміт 4к, з них 3,9к у розстрочці й при активації наступних пропозицій перевести витрати в розстрочку були недоступні (хоча пропонували).
У Вас кредитний ліміт вибраний не був?
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