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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8748874987508751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 06:25

Re: Альфа-Банк

  l-m написав:по кредитній карті "Максимум" чомусь перестали оформлюватися розстрочки. По одній покупці прийшла пропозиція, але потім я отримав повідомлення "Ваша заявка на розстрочку покупки на суму 1077.34 UAH не активована"...
У мене так було, коли був вибраний увесь кредитний ліміт по картці: ліміт 4к, з них 3,9к у розстрочці й при активації наступних пропозицій перевести витрати в розстрочку були недоступні (хоча пропонували).

У Вас кредитний ліміт вибраний не був?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:42

  l-m написав:Така проблема - по кредитній карті "Максимум" чомусь перестали оформлюватися розстрочки. По одній покупці прийшла пропозиція, але потім я отримав повідомлення "Ваша заявка на розстрочку покупки на суму 1077.34 UAH не активована". По іншій покупці на 70 євро взагалі не прийшла навіть пропозиція на розстрочку.

Звернувся у підтримку, але натрапив на якогось бота, який циклом відповідав що "банк відмовив Вам в оформленні россрочки", хоча я це й без нього помітив, та як раз хотів дізнатись причину відмови :?

l-m, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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