l-m написав:по кредитній карті "Максимум" чомусь перестали оформлюватися розстрочки. По одній покупці прийшла пропозиція, але потім я отримав повідомлення "Ваша заявка на розстрочку покупки на суму 1077.34 UAH не активована"...
У мене так було, коли був вибраний увесь кредитний ліміт по картці: ліміт 4к, з них 3,9к у розстрочці й при активації наступних пропозицій перевести витрати в розстрочку були недоступні (хоча пропонували).
У Вас кредитний ліміт вибраний не був?
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l-m написав:Така проблема - по кредитній карті "Максимум" чомусь перестали оформлюватися розстрочки. По одній покупці прийшла пропозиція, але потім я отримав повідомлення "Ваша заявка на розстрочку покупки на суму 1077.34 UAH не активована". По іншій покупці на 70 євро взагалі не прийшла навіть пропозиція на розстрочку.
Звернувся у підтримку, але натрапив на якогось бота, який циклом відповідав що "банк відмовив Вам в оформленні россрочки", хоча я це й без нього помітив, та як раз хотів дізнатись причину відмови
l-m, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, проверю.
l-m написав:по кредитній карті "Максимум" чомусь перестали оформлюватися розстрочки. По одній покупці прийшла пропозиція, але потім я отримав повідомлення "Ваша заявка на розстрочку покупки на суму 1077.34 UAH не активована"...
У мене так було, коли був вибраний увесь кредитний ліміт по картці: ліміт 4к, з них 3,9к у розстрочці й при активації наступних пропозицій перевести витрати в розстрочку були недоступні (хоча пропонували).
У Вас кредитний ліміт вибраний не був?
Ні, не був. Розстрочками було зайнято десь 70% кредитного ліміту, ті покупки влазили ще в нього.