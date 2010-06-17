Stringer написав: rollo написав:
Сбылась хотелка пенсионера. Теперь есть отдельно пенскарта и ПУ Блэк.
Когда-то за эту хотелку пенсионера хотели даже расстрелять!
Спасибо банку.
И отдельное спасибо представителю банка!
"Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней
Расстрелять хотели пенсионера, который подсказал банку решение проблемы.
А истерили, хамили и записывались в расстрельную команду как раз тролли.
Только три или четыре человека на всём форуме поддержали пенсионера.
Мораль сей басни такова: стучите в дверь и тебе откроют.