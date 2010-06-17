и чем же она хорошА?
помню фгв всем хотелось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:04
Расстрелять хотели пенсионера, который подсказал банку решение проблемы.
А истерили, хамили и записывались в расстрельную команду как раз тролли.
Только три или четыре человека на всём форуме поддержали пенсионера.
Мораль сей басни такова: стучите в дверь и тебе откроют.
Додано: Чет 09 лип, 2020 18:43
Подскажите по кэшбеку за категорию Книги.
Хочу купить книгу по программированию на русском языке, можете порекомендовать книжный магазин, что бы кэшбек насыпало?)
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:10
ребята, а на фаст карте жарят за овер?
или можно спокойно заходить в минуса?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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