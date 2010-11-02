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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8749875087518752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:47

и чем же она хорошА?
помню фгв всем хотелось :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:04

  Stringer написав:
  rollo написав:Сбылась хотелка пенсионера. Теперь есть отдельно пенскарта и ПУ Блэк.
Когда-то за эту хотелку пенсионера хотели даже расстрелять! :|
Спасибо банку.
И отдельное спасибо представителю банка! :roll:

"Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней 8)

Расстрелять хотели пенсионера, который подсказал банку решение проблемы.
А истерили, хамили и записывались в расстрельную команду как раз тролли.
Только три или четыре человека на всём форуме поддержали пенсионера.
Мораль сей басни такова: стучите в дверь и тебе откроют. :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:43

Подскажите по кэшбеку за категорию Книги.
Хочу купить книгу по программированию на русском языке, можете порекомендовать книжный магазин, что бы кэшбек насыпало?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:10

ребята, а на фаст карте жарят за овер?
или можно спокойно заходить в минуса?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:28

  clientage написав:
  ol_zy написав:Сегодня закрыл текущий - сразу после єтого смог открыть фасткард, вот только активировать его пока не могу - может завтра? Пока что она серая в мабе.
Так Фасткард активируется ток после получения карты, а до этого можете ток пополнять счет, да може получится снять гроши через менагера

не - сегодня уже смог активировать свою карту. Включил СМС - перевел на пуш вышел зашел - СМС выключено :(. Но пин ввелся и карта стала активной.
О а сейчас уже и Пуши активны стали.
Кстати можно задать кодовое слово, но мое обычное установить не смог оказалось надо не менее 8 символов... :(
ol_zy
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