rollo написав:Сбылась хотелка пенсионера. Теперь есть отдельно пенскарта и ПУ Блэк. Когда-то за эту хотелку пенсионера хотели даже расстрелять! Спасибо банку. И отдельное спасибо представителю банка!
"Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней
Расстрелять хотели пенсионера, который подсказал банку решение проблемы. А истерили, хамили и записывались в расстрельную команду как раз тролли. Только три или четыре человека на всём форуме поддержали пенсионера. Мораль сей басни такова: стучите в дверь и тебе откроют.
ol_zy написав:Сегодня закрыл текущий - сразу после єтого смог открыть фасткард, вот только активировать его пока не могу - может завтра? Пока что она серая в мабе.
Так Фасткард активируется ток после получения карты, а до этого можете ток пополнять счет, да може получится снять гроши через менагера
не - сегодня уже смог активировать свою карту. Включил СМС - перевел на пуш вышел зашел - СМС выключено . Но пин ввелся и карта стала активной. О а сейчас уже и Пуши активны стали. Кстати можно задать кодовое слово, но мое обычное установить не смог оказалось надо не менее 8 символов...