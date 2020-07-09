и чем же она хорошА?
помню фгв всем хотелось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:04
Расстрелять хотели пенсионера, который подсказал банку решение проблемы.
А истерили, хамили и записывались в расстрельную команду как раз тролли.
Только три или четыре человека на всём форуме поддержали пенсионера.
Мораль сей басни такова: стучите в дверь и тебе откроют.
Додано: Чет 09 лип, 2020 18:43
Подскажите по кэшбеку за категорию Книги.
Хочу купить книгу по программированию на русском языке, можете порекомендовать книжный магазин, что бы кэшбек насыпало?)
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:10
ребята, а на фаст карте жарят за овер?
или можно спокойно заходить в минуса?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:28
не - сегодня уже смог активировать свою карту. Включил СМС - перевел на пуш вышел зашел - СМС выключено . Но пин ввелся и карта стала активной.
О а сейчас уже и Пуши активны стали.
Кстати можно задать кодовое слово, но мое обычное установить не смог оказалось надо не менее 8 символов...
Додано: Чет 09 лип, 2020 22:30
Re: Альфа-Банк
Правильний МСС в
Додано: Чет 09 лип, 2020 22:51
Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:22
Финансовый номер
Года 2 назад сменил фин.номер. Но смс с рассрочками продолжали идти на старый номер из-за кривизны работы систем банка. Решил все привести в порядок. Позвонил на горячку, сказали в банкомате смените еще раз на действующий номер. Что благополучно сделал. И..? Подвязывает какой-то вообще "левый" номер. Зайти в МАБ (веб и моб.версии) не могу т.к смс с подтверждением идут на "левый" номер. Поддержка разводит руками. Мол такого не может быть. Но факт. Через оператора сменил еще раз фин. номер. Сказал 4 часа ждать. Посмотрим...
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