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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:41
Добрый день, у меня расчетная дата 14 число (договор от 14.08.2019).
До сегодняшнего дня было все хорошо. НО! Сегодня у меня карта заблокирована! Платеж просрочен!
А я только собирался вносить погашение на карту!
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vpchelko
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:47
vpchelko написав:
Добрый день, у меня расчетная дата 14 число (договор от 14.08.2019).
До сегодняшнего дня было все хорошо. НО! Сегодня у меня карта заблокирована! Платеж просрочен!
А я только собирался вносить погашение на карту!
vpchelko, добрый день. Это в Мобайле? Посмотрите в МАБ, там должно быть все хорошо. Если нет, напишите мне номер счета.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:47
uaprofi написав:anikola13
смена финансового номера как я понял это очень подозрительная операция,
особенно если она инициируется клиентом который пришёл в отделение лично,
вернее в отделение это всё равно незя - только через гарячку
(они что не доверяют своим сотрудникам? или считают что те могут сами сменить фин номер какому нибудь клиенту?)
смс о смене обязательно поступит на старый номер.
при чём если старый номер уже не с Вами, а Вы его отдали например своему знакомому, то 3Д будут какое то время всё ещё приходить на старый номер, и даже в этот период можно будет например установить маб на другой смарт имея доступ к старому номеру...
после этого существует очень большая вероятность, что часть карт почему то так и останется привязана к старому номеру...
но всё это мелочи - со временем можно тоже поменять на новый)
Это для Альфы абсолютно не решаемая проблема. Старый номер навсегда остается в базе с непредсказуемой активностью. "Выковырять" его оттуда не может никто. Колл-центр отправляет в отделение, отделение "удаляет", но он жив.
У жены был старый фин.номер, который был сменен несколько лет назад. Симка сейчас в старом телефоне. Этот номер когда-то был указан в моем "досье" в банке, как альтернативный канал связи при получении кредитки.
Иногда, самым непредсказуемым образом, на него приходят служебные и финансовые смски как по операциям жены, так и по моим. Неоднократные обращения в поддержку закончились ничем.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:04
Alfa_Bank написав:
vpchelko, добрый день. Это в Мобайле? Посмотрите в МАБ, там должно быть все хорошо. Если нет, напишите мне номер счета.
Да в мобильном приложение. По телефону сказали, что все нормально. Спасибо
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:06
vpchelko написав: Alfa_Bank написав:
vpchelko, добрый день. Это в Мобайле? Посмотрите в МАБ, там должно быть все хорошо. Если нет, напишите мне номер счета.
Да в мобильном приложение. По телефону сказали, что все нормально. Спасибо
В Мобайле оно пропадет после РД. Дайте номер счета в ЛС, пожалуйста. Отправлю пример разработчикам.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:07
Alfa_Bank написав: vpchelko написав:
Добрый день, у меня расчетная дата 14 число (договор от 14.08.2019).
До сегодняшнего дня было все хорошо. НО! Сегодня у меня карта заблокирована! Платеж просрочен!
А я только собирался вносить погашение на карту!
vpchelko, добрый день. Это в Мобайле? Посмотрите в МАБ, там должно быть все хорошо. Если нет, напишите мне номер счета.
А эта пугалка в РД будет убрана?
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Vorlon
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:23
Vorlon написав: Alfa_Bank написав: vpchelko написав:
Добрый день, у меня расчетная дата 14 число (договор от 14.08.2019).
До сегодняшнего дня было все хорошо. НО! Сегодня у меня карта заблокирована! Платеж просрочен!
А я только собирался вносить погашение на карту!
vpchelko, добрый день. Это в Мобайле? Посмотрите в МАБ, там должно быть все хорошо. Если нет, напишите мне номер счета.
А эта пугалка в РД будет убрана?
Должна.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:30
Alfa_Bank
, МАБа еле-еле ворочается
МОж форумчане сбросятся на новый серверок какой для Альфы?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:31
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:55
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл/шансы выиграть chargeback (идти в отделение банка и писать заявление на chargeback).
Ситуация следующая, такси uklon, сделал заказ оплатой кредитной картой (максимум), водитель попросил оплатить наличкой, я оплатил наличкой поезду, но оплату кредитной картой не вернули. Поддержка uklon отказывается вернуть оплату картой, мол водитель утверждает, что я дал водителю только на чай 20грн, хотя я поезду полностью оплатил и дал водителю на чай 120грн.
С кредитной карты списали 103грн.
Руки чешутся.
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vpchelko
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omb
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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