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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8750875187528753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:41

Re: Альфа-Банк

Добрый день, у меня расчетная дата 14 число (договор от 14.08.2019).
До сегодняшнего дня было все хорошо. НО! Сегодня у меня карта заблокирована! Платеж просрочен!

А я только собирался вносить погашение на карту!
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:47

  vpchelko написав:Добрый день, у меня расчетная дата 14 число (договор от 14.08.2019).
До сегодняшнего дня было все хорошо. НО! Сегодня у меня карта заблокирована! Платеж просрочен!

А я только собирался вносить погашение на карту!

vpchelko, добрый день. Это в Мобайле? Посмотрите в МАБ, там должно быть все хорошо. Если нет, напишите мне номер счета.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:47

  uaprofi написав:anikola13

смена финансового номера как я понял это очень подозрительная операция,
особенно если она инициируется клиентом который пришёл в отделение лично,
вернее в отделение это всё равно незя - только через гарячку
(они что не доверяют своим сотрудникам? или считают что те могут сами сменить фин номер какому нибудь клиенту?)
смс о смене обязательно поступит на старый номер.
при чём если старый номер уже не с Вами, а Вы его отдали например своему знакомому, то 3Д будут какое то время всё ещё приходить на старый номер, и даже в этот период можно будет например установить маб на другой смарт имея доступ к старому номеру...
после этого существует очень большая вероятность, что часть карт почему то так и останется привязана к старому номеру...
но всё это мелочи - со временем можно тоже поменять на новый)

Это для Альфы абсолютно не решаемая проблема. Старый номер навсегда остается в базе с непредсказуемой активностью. "Выковырять" его оттуда не может никто. Колл-центр отправляет в отделение, отделение "удаляет", но он жив.
У жены был старый фин.номер, который был сменен несколько лет назад. Симка сейчас в старом телефоне. Этот номер когда-то был указан в моем "досье" в банке, как альтернативный канал связи при получении кредитки.
Иногда, самым непредсказуемым образом, на него приходят служебные и финансовые смски как по операциям жены, так и по моим. Неоднократные обращения в поддержку закончились ничем.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:04

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:vpchelko, добрый день. Это в Мобайле? Посмотрите в МАБ, там должно быть все хорошо. Если нет, напишите мне номер счета.

Да в мобильном приложение. По телефону сказали, что все нормально. Спасибо
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:06

  vpchelko написав:
  Alfa_Bank написав:vpchelko, добрый день. Это в Мобайле? Посмотрите в МАБ, там должно быть все хорошо. Если нет, напишите мне номер счета.

Да в мобильном приложение. По телефону сказали, что все нормально. Спасибо

В Мобайле оно пропадет после РД. Дайте номер счета в ЛС, пожалуйста. Отправлю пример разработчикам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:07

  Alfa_Bank написав:
  vpchelko написав:Добрый день, у меня расчетная дата 14 число (договор от 14.08.2019).
До сегодняшнего дня было все хорошо. НО! Сегодня у меня карта заблокирована! Платеж просрочен!

А я только собирался вносить погашение на карту!

vpchelko, добрый день. Это в Мобайле? Посмотрите в МАБ, там должно быть все хорошо. Если нет, напишите мне номер счета.

А эта пугалка в РД будет убрана?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:23

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:
  vpchelko написав:Добрый день, у меня расчетная дата 14 число (договор от 14.08.2019).
До сегодняшнего дня было все хорошо. НО! Сегодня у меня карта заблокирована! Платеж просрочен!

А я только собирался вносить погашение на карту!

vpchelko, добрый день. Это в Мобайле? Посмотрите в МАБ, там должно быть все хорошо. Если нет, напишите мне номер счета.

А эта пугалка в РД будет убрана?

Должна.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:30

Alfa_Bank, МАБа еле-еле ворочается
МОж форумчане сбросятся на новый серверок какой для Альфы? :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:31

  clientage написав:Alfa_Bank, МАБа еле-еле ворочается
МОж форумчане сбросятся на новый серверок какой для Альфы? :P :P

:roll: :mrgreen:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:55

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста, есть ли смысл/шансы выиграть chargeback (идти в отделение банка и писать заявление на chargeback).

Ситуация следующая, такси uklon, сделал заказ оплатой кредитной картой (максимум), водитель попросил оплатить наличкой, я оплатил наличкой поезду, но оплату кредитной картой не вернули. Поддержка uklon отказывается вернуть оплату картой, мол водитель утверждает, что я дал водителю только на чай 20грн, хотя я поезду полностью оплатил и дал водителю на чай 120грн.
С кредитной карты списали 103грн.

Руки чешутся.
vpchelko
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