uaprofi написав:

смена финансового номера как я понял это очень подозрительная операция,особенно если она инициируется клиентом который пришёл в отделение лично,вернее в отделение это всё равно незя - только через гарячку(они что не доверяют своим сотрудникам? или считают что те могут сами сменить фин номер какому нибудь клиенту?)смс о смене обязательно поступит на старый номер.при чём если старый номер уже не с Вами, а Вы его отдали например своему знакомому, то 3Д будут какое то время всё ещё приходить на старый номер, и даже в этот период можно будет например установить маб на другой смарт имея доступ к старому номеру...после этого существует очень большая вероятность, что часть карт почему то так и останется привязана к старому номеру...но всё это мелочи - со временем можно тоже поменять на новый)