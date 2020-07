MasterCard reason code 4831 is titled Transaction Amount Differs



This usually happens when a customer begins to submit a card for payment at a brick-and-mortar establishment but opts for another payment method instead. For example, a customer might begin to use a credit card and then switch to cash or a different credit card.



Обычно это происходит, когда клиент начинает представлять карту для оплаты в обычном заведении, но вместо этого выбирает другой способ оплаты. Например, клиент может начать использовать кредитную карту, а затем переключиться на наличные или другую кредитную карту.