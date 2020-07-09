vpchelko написав:Подскажите пожалуйста, есть ли смысл/шансы выиграть chargeback (идти в отделение банка и писать заявление на chargeback).
Ситуация следующая, такси uklon, сделал заказ оплатой кредитной картой (максимум), водитель попросил оплатить наличкой, я оплатил наличкой поезду, но оплату кредитной картой не вернули. Поддержка uklon отказывается вернуть оплату картой, мол водитель утверждает, что я дал водителю только на чай 20грн, хотя я поезду полностью оплатил и дал водителю на чай 120грн. С кредитной карты списали 103грн.
Руки чешутся.
Вам оказали услугу, за которую взяли оплату. Результат будет отрицательным. Вам нужно разбираться с мошенником водителем, а не с уклоном
Ой+ написав:Еко це найбільше збочення не тільки для альфа-банку, а і для всіх багаточисельних карт з якими стикався. Причому вирішити питання не може ні перс. менеджер, ні хвалена підтримка, ні еко-маркетівські ГЛ. То бонуси пропадають, то не начисляються, то навіть начислені можна суто віртуально подивитись у кабінеті podyaka. Я радий за всіх хто не мав проблем з цією карточкою, але знаю що немало тут сигналили про такі самі.
не пробували заново пройти оформлення картки? у вас до еко у алли була вже еко в маркеті?
Картка в еко маркеті була і на неї нормально нараховувалось і списувалось + кешбек по ідейній картці за продукти. Після оформлення еко-максимума пропали вже наявні бонуси з магазинної картки, тоді після купи звернень ніби нарахувались 200 вітальних і ще трохи бонусів, але вони так і не стали доступними, тільки відображались в кабінеті. Тепер вже і не відображаються і не нараховуються. Кабінет показує 0. Банк киває на магаз, в магазі реєструють звернення в чаті і не можливо дозвонитись на ГЛ. Ось такий кобрендінг. Якщо хтось створить гілку найгірші картки, то ця у мене поза конкурсом. Думаю закрити та напевно заново оформити магазинну, бо деколи, але вже значно рідше в цей маркет захожу.
vpchelko написав:Подскажите пожалуйста, есть ли смысл/шансы выиграть chargeback (идти в отделение банка и писать заявление на chargeback).
Ситуация следующая, такси uklon, сделал заказ оплатой кредитной картой (максимум), водитель попросил оплатить наличкой, я оплатил наличкой поезду, но оплату кредитной картой не вернули. Поддержка uklon отказывается вернуть оплату картой, мол водитель утверждает, что я дал водителю только на чай 20грн, хотя я поезду полностью оплатил и дал водителю на чай 120грн. С кредитной карты списали 103грн.
Руки чешутся.
Якщо нема пiдтверджуючого документа, що ви давали готiвку то шанси виграти чардж у вас м'яко кажучи мiзерно малi. Скорiш за усе ще й заплатите комiс за неправомiрну претнзiю.
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 10 лип, 2020 10:15, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
vpchelko написав:Подскажите пожалуйста, есть ли смысл/шансы выиграть chargeback (идти в отделение банка и писать заявление на chargeback).
Ситуация следующая, такси uklon, сделал заказ оплатой кредитной картой (максимум), водитель попросил оплатить наличкой, я оплатил наличкой поезду, но оплату кредитной картой не вернули. Поддержка uklon отказывается вернуть оплату картой, мол водитель утверждает, что я дал водителю только на чай 20грн, хотя я поезду полностью оплатил и дал водителю на чай 120грн. С кредитной карты списали 103грн.
Руки чешутся.
Нужно было снимать скрытой камерой и записывать разговор данного водителя, тогда против компании можно будет бороться. Если откажется возвращать, выложить видео со звуком в интернет. Также можно видео предоставить для показа на телевидении. У водителя и компании будут большие неприятности.
vpchelko написав:Подскажите пожалуйста, есть ли смысл/шансы выиграть chargeback (идти в отделение банка и писать заявление на chargeback).
Ситуация следующая, такси uklon, сделал заказ оплатой кредитной картой (максимум), водитель попросил оплатить наличкой, я оплатил наличкой поезду, но оплату кредитной картой не вернули. Поддержка uklon отказывается вернуть оплату картой, мол водитель утверждает, что я дал водителю только на чай 20грн, хотя я поезду полностью оплатил и дал водителю на чай 120грн. С кредитной карты списали 103грн.
Руки чешутся.
Нужно было снимать скрытой камерой и записывать разговор данного водителя, тогда против компании можно будет бороться. Если откажется возвращать, выложить видео со звуком в интернет. Также можно видео предоставить для показа на телевидении. У водителя и компании будут большие неприятности.
Думаю ваша порада, що надана заднiм числом тут точно не допоможе
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Stringer написав:Вам оказали услугу, за которую взяли оплату. Результат будет отрицательным. Вам нужно разбираться с мошенником водителем, а не с уклоном
Я оплатил услугу другим способом.
Смотрю на это:
MasterCard reason code 4831 is titled Transaction Amount Differs
This usually happens when a customer begins to submit a card for payment at a brick-and-mortar establishment but opts for another payment method instead. For example, a customer might begin to use a credit card and then switch to cash or a different credit card.
Обычно это происходит, когда клиент начинает представлять карту для оплаты в обычном заведении, но вместо этого выбирает другой способ оплаты. Например, клиент может начать использовать кредитную карту, а затем переключиться на наличные или другую кредитную карту.
Вроде как мой случай
Востаннє редагувалось vpchelko в П'ят 10 лип, 2020 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Alien написав:Якщо нема пiдтверджуючого документа, що ви давали готiвку то шанси виграти чардж у вас м'яко кажучи мiзерно малi. Скорiш за усе ще й заплатите комiс за неправомiрну претнзiю.
Есть устное подтверждение от поддержки (запись телефонного разговора с поддержкой uklon), что были уплачены лишние 20грн. Есть шанс хоть их отбить вместо 103грн? Т.е. чарждбек на полной или частичный возврат средств. Тут еще один момент водитель взял попутчика... Поддержка uklon про это знает, но не как не желает возмещать ущерб за плохую услугу!
Востаннє редагувалось vpchelko в П'ят 10 лип, 2020 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:Вам оказали услугу, за которую взяли оплату. Результат будет отрицательным. Вам нужно разбираться с мошенником водителем, а не с уклоном
Я оплатил услугу другим способом.
Смотрю на это:
MasterCard reason code 4831 is titled Transaction Amount Differs
This usually happens when a customer begins to submit a card for payment at a brick-and-mortar establishment but opts for another payment method instead. For example, a customer might begin to use a credit card and then switch to cash or a different credit card.
Обычно это происходит, когда клиент начинает представлять карту для оплаты в обычном заведении, но вместо этого выбирает другой способ оплаты. Например, клиент может начать использовать кредитную карту, а затем переключиться на наличные или другую кредитную карту.
Вроде как мой случай
Мпс запросит доказательства у вас и у уклона. Какие вы предоставите доказательства, что произвели оплату наличными? Я вам конечно сочувствую, но вариантов нет
Stringer написав:Мпс запросит доказательства у вас и у уклона. Какие вы предоставите доказательства, что произвели оплату наличными? Я вам конечно сочувствую, но вариантов нет
Поддержка uklon знает про некачественную услугу, как минимум 20грн сверху тарифа (поддержка подтверждает, есть запись телефонного разговора) и то что водитель взял попутчика. Шансы на полное или частичное возмещение (хоть 20грн вместо 103грн) с такой формулировкой? Возможно есть другой подходящий код чаржбека?