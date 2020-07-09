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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8752875387548755

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:47

уже б заработал за это время гораздо больше
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:06

Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:16

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?
Может человек первый раз в такси и ещё не знает их схем;)
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:17

  mustbe написав:Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?

Я так понял, пиво всё решило за него :D
Vorlon
 
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