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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:47
уже б заработал за это время гораздо больше
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:06
Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?
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mustbe
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:16
mustbe написав:Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?
Может человек первый раз в такси и ещё не знает их схем;)
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:17
mustbe написав:
Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?
Я так понял, пиво всё решило за него
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