Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:10

Stringer написав: rollo написав: Сбылась хотелка пенсионера. Теперь есть отдельно пенскарта и ПУ Блэк.

Когда-то за эту хотелку пенсионера хотели даже расстрелять!

Спасибо банку.

И отдельное спасибо представителю банка! Сбылась хотелка пенсионера. Теперь есть отдельно пенскарта и ПУ Блэк.Когда-то за эту хотелку пенсионера хотели даже расстрелять!Спасибо банку.И отдельное спасибо представителю банка!

"Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней "Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней

насколько я помню то пенсионер изначально хотел не отдельную пенс карту а валютку на халяву. и возмущался что ему за пакет выставляют стоимость при заведении валютки. и фаст не хотел открывать ни под каким предлогом. ему в рамках пакета нужна была халявная валютка.ну че - получили халявную валютку в рамках пакета? быстрее пенсов походу вывели за рамки пакетов. а если нада валютки - велкам в платный пакет или фаст. что и предложила изначально офпред и остальные форумчане доказывали на надцати страницах.так что не понимаю гордости пенса. по факту получил то же что ему все и предлагали изначально.